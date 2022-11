"Cuanta mayor formación tiene un directivo más acertadas serán sus decisiones"

Alejandro Serrano es profesor en el departamento de Operaciones y Tecnologías de la Información de IESE. Como profesor universitario divide su tarea entre la carga docente y la de investigación que tiene que ver con la publicación de obras de originales. Será el encargado de llevar a cabo la sesión práctica que se desarrollará en el Open Day Zaragoza el próximo día 22 de noviembre.

¿Por qué es importante una formación como la que se presentará en el Open Day?

Como todos los programas que se imparten en IESE, el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) que se dará a conocer en Zaragoza tiene una visión global, desde la óptica de la dirección general y una perspectiva integral de la empresa para la toma de las mejores decisiones. Porque cuanta mayor formación tiene un directivo, más informada será su decisión y en consecuencia mayor probabilidad tendrá de que sus decisiones sean las más adecuadas.

¿Cómo se desarrolla una sesión de Open Day?

La parte nuclear de la formación es poner al participante en la tesitura de ser el directivo que tiene que tomar la decisión: qué hago y por qué. El proceso de aprendizaje comienza antes de la sesión porque previamente se da trabajo de forma individual. Se presenta la situación de negocio, el caso concreto, se les plantea una serie de preguntas para que reflexionen y así llegan a la sesión preparados con unas ideas iniciales. Antes de la sesión plenaria, se trabaja en equipos de 6-7 personas en los que discutir e intercambiar opiniones, produciéndose un aprendizaje mutuo. Finalmente, en grupo grande con el profesor se revisitan las preguntas y salen a la luz todas las cuestiones trabajadas desde el principio hasta llegar a unas conclusiones.

¿Qué tipo de líderes demandan hoy en día las empresas?

A las habilidades clásicas, como puedan ser saber mucho de su ámbito concreto, se suma que hoy se espera que el líder presente capacidad de negociar, de enganchar a todos los miembros del equipo, de saber enseñar con el ejemplo… Son, como llaman en inglés habilidades más ‘soft’ que ‘hard’. Así, un buen líder ha de ser un buen comunicador y también una persona de acción, capaz de predicar con el ejemplo, de contagiar con su forma de hacer. Que contagie más que mande. Pero, además, es imprescindible contar con gran flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Adaptarse a la incertidumbre de la economía y la sociedad cambiantes y saber gestionar esa incertidumbre.

¿Qué ha de tener en cuenta un líder para la toma de decisiones?

Por un lado, hay que hacer valorar una estimación del impacto económico que cualquier decisión pueda conllevar. Pero además de esto, hay una serie de cuestiones que debes ponderar muy adecuadamente como cuál va a ser el impacto de tu decisión en otros ámbitos: el social, sobre los propios trabajadores de la empresa, en los proveedores, en los clientes… Y lo bueno es que el directivo pueda anticipar cuál va a ser esa reacción y por tanto puede ser proactivo a la hora de modular una decisión que quizás no sea la económicamente más concluyente pero sí la mejor. Y todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta cuál es la estrategia de tu compañía para que tus decisiones siempre estén alienadas con ella.

¿Cuáles son los nuevos paradigmas que ha de considerar?

Quienes lideran las empresas no son ajenas a las tendencias globales de la sociedad y aquí se puede incluir, por ejemplo, la sostenibilidad y el hacer pensando en el medio ambiente, o la necesidad de la inclusión, que afortunadamente son cuestiones ahora muy relevantes. Y que deben impregnar las formas de pensar y de actuar del directivo de una empresa. Si piensa en esto de una forma genuina tiene una ventaja sobre los que no lo hacen.

¿Por qué es importante la formación continua de los profesionales en activo?

El mundo va cada vez más deprisa en cuanto a lo que se puede hacer y aprender y a las herramientas con que contar para tomar decisiones. Por ello, los directivos de forma periódica, no más de 5 o 10 años, deberían ponerse al día para estar al tanto de todas las novedades que hay en el mercado. En este sentido, IESE trata de adaptarse a estos cambios y tendencias, adaptando los currículos y los programas para cubrir estas necesidades.

¿El Open Day de Zaragoza se enmarca en esta filosofía?

Los Open Day son una ventana que se abre para potenciales participantes de programas de desarrollo de directivos para que entiendan y vean de primera mano cuál puede ser el estilo de las sesiones que se podrán encontrar en el programa más adelante. Los participantes ven que la forma de exponer un tema no tiene nada que ver en lo que ellos estudiaron en la carrera, comprueban que ha habido un cambio cualitativo en las formas de presentar. No es un profesor hablando sino un diálogo permanente entre participantes y profesor. Todos salen de su área de confort y como participante te obliga a prepararte de antemano la sesión, algo que no es lo habitual: estudiar el contenido antes de que te lo presente el profesor.

¿Este tipo de formación es rentable?

Al final lo que hay que mirar es el retorno de la inversión y el PDD te proporciona herramientas formidables para mejorar el trabajo de sus directivos y aumentar la rentabilidad de tu empresa, no solo económicamente sino también desde el punto de vista de la satisfacción profesional y personal y esto va a tener un claro retorno. El directivo viene a hacerse mejor directivo y lo consigue. Pero, además, hay una parte que va más allá de lo puramente económico: se acaba produciendo un vínculo entre la dirección y profesores del programa y los participantes que trasciende a lo personal y que da fruto a posteriores e interesantes colaboraciones e intercambio de conocimientos.

La fórmula para ser el directivo del siglo XXI

El 22 de noviembre, el IESE, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, presentará en Zaragoza su Programa de Desarrollo de Directivos, PDD. Desde 1958, la misión de IESE ha sido la de formar a líderes comprometidos con la excelencia profesional, la integridad y el espíritu de servicio. Y, en concreto, el objetivo de este programa es ayudar a los participantes a potenciar su liderazgo y promover sus habilidades directivas. El profesor Alejandro Serrano será el encargado de llevar a cabo una sesión práctica sobre el caso ‘Tessei’, donde aplicará una metodología principalmente inductiva, que va de la particularidad a la generalidad, pasando de lo que le pasa a una empresa concreta a un patrón que se pueda extrapolar aproximándolo al ámbito que le interesa al participante. Es el llamado ‘Método del caso’ que consiste en abordar una situación de negocio y plantear una o varias preguntas a los participantes: ‘¿Qué harías tú si fueras este directivo que tiene que tomar esta decisión?’.

Cuándo: el próximo martes 22 de noviembre a partir de las 18.45.

el próximo martes 22 de noviembre a partir de las 18.45. Dónde: Escuela de Negocios CAI en la Urbanización Santa Fe en Cuarte de Huerva. Programa: tras la bienvenida, sesión práctica con el profesor Alejandro Serrano que comenzará a las 19.00. A partir de las 20.00, se presentará el Programa PDD y Panel Alumni. La jornada terminará con cóctel y 'networking' de 20.30 a 21.00.

tras la bienvenida, sesión práctica con el profesor Alejandro Serrano que comenzará a las 19.00. A partir de las 20.00, se presentará el Programa PDD y Panel Alumni. La jornada terminará con cóctel y 'networking' de 20.30 a 21.00. Apúntate haciendo clic en este enlace.