Cuando ser rentable va más allá de lo económico

Generar rentabilidad a largo plazo ha sido siempre una de las mayores preocupaciones de las empresas. Sin embargo, en los últimos años, se ha añadido un factor clave al que cada vez más compañías tratan de suscribirse: conseguir esa rentabilidad, sí, pero de forma sostenible. Este criterio conlleva implantar, en la actividad económica, prácticas que sean rentables no solo en lo referido a la economía, sino también teniendo en cuenta el punto de vista social y medioambiental.

Sin embargo, conseguir implantar la sostenibilidad económica implica que previamente exista un contexto social en el que el bienestar y el crecimiento económico convivan. Por ello, es esencial partir desde el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

Cinco claves del concepto

Definir este concepto de sostenibilidad económica es posible a través de cinco puntos. En primer lugar, se trata un cambio de mentalidad en el que no solo importa la productividad y la competitividad, sino que se invierta en sectores de producción que no generen beneficios privados y sí lo hagan para la sociedad en general. No obstante, hablando, ahora sí, de la productividad, se trata de lograrla favorablemente desde la base del máximo aprovechamiento de los recursos naturales. En otras palabras, centrarse en la relevancia de la eficiencia para obtener los máximos resultados con la mínima cantidad de recursos.

Apostar por estas cinco claves lleva a disfrutar de

una empresa más rentable y con una mejor

imagen interna y externa

El tercer punto consiste en la idea de que la sostenibilidad económica también significa una unión entre tecnología e innovación. A través de su vinculación, se pueden crear soluciones más sostenibles no solo desde el punto de vista económico, también en el social y medioambiental. Así, se convierte a la tecnología en un catalizador dentro de los nuevos modelos empresariales centrados en el desarrollo sostenible. Por ello, a la vez que se invierte en tecnología e innovación es importante limitar los recursos y no consumirlos a un ritmo que supere la producción. Mientras, se impulsa el proceso paulatino de sustitución de recursos no renovables por una alternativa que sí lo sea para evitar su desaparición.

Finalmente, este concepto diferencia dos aspectos como son crecimiento y desarrollo, entendiendo el primero como el aumento cuantitativo y, el segundo, como la mejora de cualidades.

Apostar por estas claves supone disfrutar de una empresa más rentable a largo plazo y una mejor imagen de la misma.