Beatriz Correia: "Con Pleiades se fomenta el empoderamiento femenino"

¿Cuál es su puesto y en qué consiste su día a día?

Soy ‘Technology and Innovation Engineer’. Mi rol dentro del departamento de T&I consiste en crear y liderar el diseño y desarrollo de nuevos proyectos o prototipos basados en nuevas tecnologías que emplean el hidrógeno como vector energético.

¿Cómo es trabajar en el sector industrial, en el que las mujeres son una minoría?

Siempre he trabajado en sectores de la rama industrial, gasista, metalúrgica, etc., y me he sentido escuchada y valorada al igual que el resto de mis compañeros, tanto hombres como mujeres.

¿Hay alguna actividad que fomente el empoderamiento y la inclusión en su empresa?

Sí. Dentro de Atlas Copco tenemos la iniciativa ‘Pleiades’, la cual consiste en fomentar el empoderamiento y la inclusión femenina dentro de la empresa. Cada mes se realiza un juego que es impartido por diferentes personas, ya sea hombre o mujer, en el que se trata una temática concreta sobre la que hay que generar debate. Algunos temas podrían ser el lenguaje inclusivo, las ventajas o desventajas de la mujer frente a hombre en el mundo laboral, etc.

¿Existe alguna actividad que visibilice el papel de la mujer en el sector?

Sí. En Atlas Copco participamos en ‘Una ingeniera en cada cole’. Esta actividad nos permite transmitir a las más pequeñas el papel que desempeñamos las mujeres dentro de la industria y el amplio abanico de opciones que tienen en el mercado dentro de las distintas ingenierías. También les contamos lo divertido que puede llegar a ser dedicarse al mundo de la ingeniería con juegos interactivos y les explicamos que son igual de válidas que un hombre para desempeñar estas funciones. Queremos desmitificar eso de que hay trabajos de chicas y trabajos de chicos, que las chicas se deben dedicar a ser peluqueras o enfermeras y los chicos ingenieros. Las profesiones son globales.

¿Qué le hizo decidirse por estudiar una carrera técnica?

Desde que era muy pequeña, pasaba mucho tiempo ayudando o haciendo como que ayudaba a mi padre en labores como cambiar el aceite o los neumáticos al coche, arreglar la lavadora, etc. Siempre le estaba preguntando cómo funciona esto o lo otro. Además, las mates fueron mi asignatura favorita en el colegio. Todo favoreció a que siguiera una carrera técnica.

¿Se siente valorada en su empresa?

Sí. Me siento muy afortunada de formar parte de un equipo como el de T&I, me siento escuchada y valorada tanto por mi mánager como por mis compañeros a la hora de proponer ideas. Además, son personas excelentes que me incitan a crecer en todos los aspectos. Por no hablar del personal de otros departamentos que siempre están dispuestos a ayudar. Hay muy buen ambiente.

¿Cuál cree que son los mayores retos a los que se va a enfrentar en un futuro cercano?

Yo no hablaría de retos tecnológicos futuros, sino más bien de retos tecnológicos presentes, ya que me estoy enfrentado a ellos cada día que vengo a trabajar. No es fácil integrar tecnologías tan novedosas como aquellas con las que se trabaja en el sector en el que se desarrolla el negocio de Atlas Copco. Hay muchas consideraciones a nivel técnico que hay que tener en cuenta, ya que no deja de tratarse de un combustible que está en pleno auge. A nivel personal, diría que mi mayor reto está relacionado con la gestión de tiempos y personal, ya que en un departamento con un claro enfoque en la innovación, no puedo tener todo bajo control.

Emma Laps: "En una empresa como Atlas Copco puedo ser yo misma"

Emma Laps. Atlas Copco

¿Qué responsabilidades tiene dentro de su empresa?

Actualmente trabajo como ingeniera de sostenibilidad en el departamento de Tecnología e Innovación de Atlas Copco. En este puesto, me ocupo de proyectos relacionados con la innovación, la sostenibilidad y el ecodiseño. Intentar encontrar soluciones nuevas e innovadoras dentro de nuestro equipo hace que el trabajo sea realmente satisfactorio. Uno de los proyectos consiste en calcular la huella de carbono de nuestros productos en uso, teniendo en cuenta datos de ventas y de productos de forma automatizada. Además de medir la huella de carbono, estamos intentando incorporar diferentes estrategias para reducirla en nuestros productos.

¿Por qué se decantó por estudiar una carrera técnica?

Desde muy joven me han interesado las matemáticas y la tecnología. Tras terminar el bachillerato en la modalidad de matemáticas-ciencia, no estaba segura de en qué dirección quería continuar. Las muchas opciones y la presión para tomar la decisión correcta me parecían aterradoras. Como las asignaturas de ingeniería me resultaban interesantes y, además, una buena opción para el futuro, decidí empezar una licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y continué con un Máster en Ingeniería Mecánica con la opción de Ciencias Termo-Técnicas. Estos estudios me ayudaron a formarme en los conocimientos básicos para descubrir las oportunidades y afrontar los retos dentro de los proyectos de Tecnología e Innovación.

Su trayectoria ha estado siempre ligada al sector industrial. ¿Cómo es trabajar en él?

Nacida y criada en Bélgica, empecé en octubre de 2021 con mi primera experiencia laboral en un país desconocido y en un idioma nuevo. Desde el primer día, me sentí bienvenida y aceptada en el equipo y en la empresa. Aunque las mujeres en este tipo de trabajos son minoría, siento que puedo ser yo misma al 100%, sin que me vean diferente. Dentro del equipo y entre los distintos departamentos siempre hay ganas de ayudarse mutuamente.

Tal y como ha mencionado, son pocas las mujeres que trabajan en este sector, ¿cómo se propicia su inclusión?

Internamente, promovemos una actividad con el objetivo de paliar la desigualdad de representación de las mujeres en carreras y profesiones STEM. Es la iniciativa ‘Una ingeniera en cada cole’, en la que nos centramos en las fases más tempranas de la educación de las niñas y jóvenes, acercándoles referentes cercanas y reales de mujeres que se dedican a la ciencia y tecnología profesionalmente.

¿Se preocupa Atlas Copco por fomentar el empoderamiento y la inclusión de la mujer?

Tenemos un grupo llamado ‘Pleiades’, formado por todas las mujeres de nuestra empresa. Se organizan diferentes actividades para conocernos, dentro y fuera de Atlas Copco. La ‘Carrera de la Mujer’ es una de las actividades anuales en las que intentamos participar el mayor número posible de mujeres.

¿Cree que se le tiene en cuenta en su trabajo?

Por supuesto. Desde el primer día me sentí bienvenida y aceptada en el equipo y en la empresa. Tener compañeros que te animan y te apoyan te hace sentir valorada. Además, dentro del equipo de tecnología e innovación, tuve el honor de trabajar en un proyecto junto con José María Santa Bárbara y Alberto Herranz, por el que obtuvimos un reconocimiento internacional con el ‘Premio Medioambiental Atlas Copco 2022’.

¿Qué retos cree que marcarán su futuro profesional?

En un mundo de rápido crecimiento y consumo lineal, deberíamos intentar trabajar hacia un diseño circular, en el que abordemos los problemas medioambientales y climáticos a los que nos enfrentamos hoy en día.