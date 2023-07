Cómo saber si la casa necesita una reforma

Todas las casas hablan. Cada una muestra sus necesidades de distinta manera. Por eso, es necesario entender su idioma para averiguar si necesita una reforma integral o cambiar una lámpara y pintar las paredes para darle un toque moderno. La revista 'Arquitectura y Diseño' recoge veinte factores que ayudan a reconocer las señales que la casa intenta transmitir.

Reforma integral

Para saber si una casa tiene daños que necesitan solucionarse más allá de un cambio de imagen, existen rastros visibles que es esencial encontrar. Empezando por el suelo, si aparecen baldosas y juntas perjudicadas, es el momento para levantarlo. Ya que se inicia la reforma, es oportuno comprobar la cocina. Una clara señal de que necesita modificaciones más profundas es que las cosas no funcionen como antes. Que el calentador se apague con frecuencia, haya fuegos que no funcionen, la nevera suelte agua o la encimera esté rallada son algunos ejemplos. Otra razón es quedarse sin espacio en los cajones, clara señal de que se necesitan más.

Más profundas son las razones que vienen a continuación. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, es aconsejable adaptar la casa a las nuevas circunstancias para no quedarse sin espacio y sin tiempo para remediarlo. Si los plomos saltan constantemente, puede que la instalación eléctrica esté pidiendo una renovación, sobre todo, si tiene más de 30 años. Cuando la factura de la luz sube constantemente y no se consigue entrar en calor en invierno y refrescarse en verano, puede que la casa necesite de carpintería para aislar paredes y ventanas. Asimismo, un gran indicador de reforma son las manchas de humedad. Tienen un riesgo añadido ya que si no se arregla a tiempo, pueden agravarse. Es esencial que un profesional averigüe de dónde vienen y por qué.

Pintar las paredes y sustituir los materiales gastados: nueva imagen asequible, rápida y que puede hacer uno mismo

Lavado de imagen

Cuando es al dueño al que le afecta la decoración de su casa, un pequeño lavado de imagen es más que suficiente para generar el bienestar de sus inquilinos. Por ejemplo, si los muebles se pasan de vintage, es buena idea cambiarlos o restaurarlos sin gastarse mucho dinero. También, cambiando los tiradores o arreglando y pintando las puertas, se consigue un buen y asequible cambio de imagen. Una nueva estantería para colocar los libros y más libros que ya no tienen sitio puede servir incluso de falso tabique. Por último, reformar el recibidor para transmitir buenas vibraciones consigue hacer la casa más acogedora.