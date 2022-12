Cómo calcular la cantidad de dinero que deberías ahorrar todos los meses

La necesidad de ahorrar y contar con un colchón económico para el futuro es una cuestión muy asentada en la mente de cualquier persona. Lo complicado llega a la hora de establecer que parte de los ingresos debe destinarse a ese fin, y si esta será suficiente para alcanzar los objetivos previstos. Antes de tomar cualquier decisión, es aconsejable contar con el asesoramiento de un experto, como los gestores del banco, es lo más recomendable, pues estos determinarán el producto que más se adapta a las necesidades y riesgo de cada persona.

En Ibercaja, cuentan con diferentes opciones para planificar inversiones y ahorro, como los planes de pensiones, los PIAS Link o el SIALP Link. Además, cuentan con ventajas adicionales y promociones por el traspaso del plan de pensiones.

Establecer objetivos

El primer paso para ahorrar de forma efectiva es establecer objetivos, ya que no es lo mismo si se trata de un viaje o un coche, de una segunda vivienda o de la jubilación. Para hacerlo, el primer paso es establecer el plazo, saber el tiempo en el que quieres que se materialice ese objetivo. Después, hay que atender a la cantidad necesaria. Cuanto más largo sea el plazo que has elegido en el punto anterior, has de tener en cuenta que es posible que los precios sean más altos cuando llegue el momento de la compra, por lo que es aconsejable que cuentes con una cantidad extra. El último paso es determinar la prioridad: lo más probable es que se quieran cumplir varios objetivos, pero conviene ordenarlos de mayor a menor importancia, ya que esto evita abrumarse con el cumplimiento del mismo. En este sentido, productos como los fondos de inversión o los seguros de ahorro pueden acelerar la velocidad de ahorro y construir de forma más sencilla un colchón, generando intereses para tu dinero.

La nómina del futuro

Contar con un colchón económico llegada la jubilación es uno de los principales motivos de ahorro. Según las previsiones de la propia Comisión Europea, en 2050 las pensiones públicas en España solo cubrirán la mitad de tu último salario, por lo que contar con dinero ahorrado será esencial para mantener el nivel de vida adquirido durante los años trabajados.

Los planes de pensiones son la mejor opción en ese caso, ya que no solo permiten ir acumular una cantidad para disfrutar a posteriori, sino que pueden multiplicar dicho dinero, gracias a la rentabilidad y el interés compuesto. Además, se contrarresta ya que si el dinero se guarda en una cuenta común, este perderá valor con el paso de los años, solo por el propio incremento del coste de la vida.

Así, una persona de 40 años que, llegada la jubilación, quiere contar con unos 500 euros mensuales extra, tendría que añadir a su plan unos 200 euros todos los meses. Esa misma cantidad, acumulada en un producto que aporte un 4% de rentabilidad, podría convertirse en una nómina extra de 900 euros.