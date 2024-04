¿Cómo aliviar el dolor articular?

Llevar una vida sedentaria, la mala nutrición y no beber la suficiente agua son los tres grandes factores del deterioro articular, una dolencia que puede derivar en enfermedades reumáticas y artrosis. Para evitarlo, nada mejor que aprovechar el buen tiempo para retomar la actividad física, hidratarse adecuadamente y mejorar la alimentación. Así lo recomiendan desde Clínicas Cres, un centro especializado en Medicina Regenerativa y nutrición.

La falta de movimiento produce una inflamación en las articulaciones y una pérdida de masa muscular, lo que puede derivar en un dolor crónico. Al no hacer ejercicio, se produce una pérdida de masa muscular, lo que provoca que las articulaciones sean aún más inestables. Esto, unido al sobrepeso, supone un grave riesgo, especialmente para las articulaciones de carga, como rodillas o caderas.

En España, el 80% de los mayores de 65 años sufre artrosis.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar, al menos, una hora de ejercicio diario. “El hecho de no realizar actividad física en nuestro día a día provoca un deterioro masivo en las articulaciones del cuerpo, porque el organismo no pone energía en las estructuras que no usa y deja que se atrofien”, afirma el doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínicas Cres.

El doctor Carlos Jarabo, en consulta. Clínicas Cres

Caminar resulta un buen ejercicio para reducir la inflamación, el dolor y la rigidez de las articulaciones. Desde Clínicas Cres recomiendan usar un buen calzado, caminar por terreno llano y evitar el asfalto. Además, si la caminata se hace a buen ritmo, se mejoran las articulaciones, se fortalecen los músculos y se desarrollan los ligamentos periféricos.

El problema viene cuando, a causa de una patología como la artrosis, algo tan cotidiano como salir a pasear resulta insufrible. Según la Fundación Internacional de Artrosis, esta enfermedad afecta a 300 millones de personas en todo el mundo y, en España, el 80% de los mayores de 65 años la padece.

“El dolor comienza solo al realizar determinados movimientos, pero va a más y termina afectando al día a día. Cuando la enfermedad articular se vuelve crónica, el descanso y los analgésicos o los antiinflamatorios no son suficientes, lo que afecta la rutina diaria, las relaciones sociales y el bienestar emocional -incide la doctora Elena Guallar, médico de la Clínica Cres en Zaragoza-. Hacer caso omiso del dolor solo empeora la situación, ya que una detección precoz y un buen tratamiento son fundamentales”.

Caminar ayuda a fortalecer las articulaciones. Pixabay

Nutrición y Medicina Regenerativa

En Clínicas Cres son especialistas en Medicina Regenerativa, unas técnicas vanguardistas que pretenden reducir el dolor y mejorar la funcionalidad de las articulaciones utilizando el material biológico del propio paciente para paliar los síntomas de la patología musculoesquelética, lo que minimiza rechazos, elimina los efectos secundarios graves y reduce el tiempo de recuperación. Además, no requieren de hospitalización. “Son tratamientos mínimamente invasivos que tratan de aliviar el dolor, preservar la integridad de la articulación y consiguen recuperar notablemente su funcionalidad, evitando o aplazando lo máximo posible la cirugía protésica”, explica Jarabo.

El sobrepeso es desfavorable para una buena evolución del tratamiento.

La alimentación también juega un papel fundamental. El sobrepeso es desfavorable para una buena evolución del tratamiento y hace que la enfermedad avance más rápidamente, especialmente en las articulaciones de carga. Pero no es el único punto a tener en cuenta.

Alimentarse en base a la genética y la microbiota intestinal ayuda a reducir la inflamación, aliviar los síntomas asociados a procesos reumáticos y favorecer el estado óptimo del sistema inmunitario. En Clínicas Cres realizan estudios genéticos nutricionales para descubrir cómo funciona el metabolismo de cada uno de sus pacientes, detectando, a nivel celular, qué nutrientes le son más afines desde el punto de vista genético. A ellos se le suma el estudio de la microbiota intestinal, que identifica las causas asociadas a la inflamación, si el paciente presenta alguna infección de tipo biológico o si tiene un sobrecrecimiento de microorganismos. Todo ello ahonda en una mejora del bienestar general del paciente, tanto a nivel físico como emocional.

