El personal de enfermería podrá prescribir recetas en un par de meses en Aragón

Casos en los que la prescripción enfermera va a ser más eficaz

- Cuando se administra y aconseja una vacuna al paciente tras realizarle una valoración clínica.

- Cuando las matronas (enfermeras especialistas) gestionan un embarazo o bien un parto de forma autónoma.

- Cuando se aconseja una vitamina, un probiótico o un espesante.

- Cuando se utilizan cremas (a veces antibióticos) o apósitos medicamentosos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión.

- En caso de asistencia de equipos de urgencia (donde no viaja un médico) o en las unidades de cuidados crítico,s donde el tiempo de reacción es crucial para salvar vidas.

- En los hospitales cuando se administra heparina (medicamento sujeto a prescripción médica) para evitar la coagulación de sangre en las vías, o en atención primaria en los reservorios que se utiliza el mismo medicamento.

- En todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente: empresas, escuelas, ambulancias, prisiones, en el ámbito militar, etc.