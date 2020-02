Cómo adaptar el aprendizaje al mundo cambiante

Una educación del siglo XXI no puede seguir anclada en metodologías y prácticas del siglo pasado. En el Británico, el proyecto educativo se caracteriza por el trabajo colaborativo, sin libros ni deberes, gestionando el aprendizaje del alumnado con facilidad gracias a la tecnología ‘ipad’ o Mac, con un dispositivo por alumno, con robótica y programación para poder desarrollar el pensamiento computacional y la competencia digital de una forma atractiva y motivadora, trabajando la oratoria y el debate para que los alumnos adquieran habilidades comunicativas y sociales que hacen que participen en ligas de debates nacionales e internacionales. Estos principios están recogidos bajo el lema ‘A new world needs new ways of learning’ –‘Un mundo cambiante necesita nuevas formas de aprendizaje’, en inglés–, escogido para este curso.

En el centro, los estudiantes cuentan con ‘ipads’ desde 1º de primaria y hasta 3º de la ESO, y Macbook, para los cursos superiores. La tecnología complementa las metodologías de aula englobadas dentro del proyecto ‘TEAM’ (Technology Experience & Active Methodologies) para desarrollar un aprendizaje que dé respuesta a los retos que deberán resolver en el futuro, más bien el presente, un presente tecnológico.

Desde septiembre, será el único centro en Aragón en impartir en inglés el Bachillerato Internacional

Una educación basada en metodologías activas, autonomía y aprendizaje internivelar, que queda perfectamente reflejada en la nueva aula de 1º y 2º de primaria, donde 90 alumnos con cinco profesores comparten un espacio de 300 metros cuadrados y que es la base de su proyecto ‘Top Learning’ (’Teaching Open Places’), donde los estudiantes aprenden por zonas de aprendizaje en grupos pequeños y heterogéneos, con diferente edad y distintas habilidades personales, de una manera colaborativa y eficiente. Una educación diferente, exigente pero motivadora, con una visión internacional que les permite disfrutar en los intercambios y estancias en Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá y China. Esta visión internacional, junto al Bachillerato Internacional en inglés que se iniciará en septiembre, les abrirá las puertas a más de 3.500 universidades extranjeras.

El colegio cuenta con espacios de aprendizaje adaptados a la tecnología y metodología

Este año, los alumnos de primaria y secundaria estrenan nuevos espacios de aprendizaje –aulas acristaladas con pantallas de 55 pulgadas en sustitución de las pizarras, laboratorios ‘makerspaces’, bibliotecas, sala insonorizada de música, espacios de creatividad y arte, atrio multifuncional y bioclimático, zonas de confort, cafetería, etc.–, que hacen del entorno un recurso más para el aprendizaje, con un mobiliario escolar flexible y versátil que da respuesta a la revolución pedagógica que han supuesto las nuevas metodologías educativas en el Británico en los últimos años. Adheridos desde el 2018 al Pacto Mundial para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como miembro del grupo impulsor de la Agenda 2030 en Aragón, y en permanente atención a la solidaridad y la mejora del medioambiente, sus ‘houses’, Costa, Goya y Shakespeare –casas al estilo Harry Potter a las que pertenecen los alumnos y profesores– trabajan y disfrutan con un montón de actividades donde pequeños y mayores aúnan esfuerzos para construir un mundo mejor, acciones que les ha hecho merecedores del certificado EFQM 500+ –primer y único centro educativo en Aragón en tenerlo– y ganadores del Premio de Excelencia Empresarial 2019, que otorga el Gobierno autonómico.

Estas son las claves del Británico y lo que resume su ADN: multilingüismo, tecnología, metodología y los más innovadores espacios de aprendizaje que hacen de su proyecto educativo uno basado en la excelencia, vanguardista, innovador y creativo.

6 y 8 de febrero: jornada de aulas abiertas

Los días 6 (jueves) y 8 (sábado) de febrero, el Colegio Británico de Aragón organiza sus Jornadas de Aulas Abiertas, una cita para dar a conocer su proyecto educativo y sus nuevos espacios de aprendizaje que ya están estrenando los alumnos de Primaria y Secundaria.

Las familias interesadas en asistir a conocer la metodología e instalaciones de esta institución educativa pueden apuntarse a través de la página web del Colegio Británico de Aragón o en el correo electrónico comunicacion@britanico-aragon.edu.

El jueves, la jornada contará con dos turnos, a las 9.30 y a las 15.00, y será una visita más centrada en la etapa de infantil, recorriendo sus clases para ver a los más pequeños en su día a día en el aula.

El sábado, la cita comenzará a las 11.00, con un recorrido por todo el centro, donde el personal del colegio dará a conocer su proyecto educativo y sus instalaciones, adaptadas a la metodología y tecnología con la que trabajan en el Británico.