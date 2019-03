El éxito de renovar metodologías conservando los valores educativos

A la mayoría de los jóvenes padres que buscan en la actualidad un colegio para sus hijos no les es fácil reconocer en las aulas la educación que ellos recibieron. Basta un simple paseo por centros como el Colegio Alemán y asomarse tímidamente a las clases para observar dinámicas diferentes a las de su época de estudiantes: aprendizaje cooperativo, enseñanzas basadas en proyectos, gamificación, aulas invertidas y numerosas propuestas más con las que se constata que el profesor no solo ha dejado de ser la única fuente de conocimiento, sino que además se ha convertido en un guía que facilita el aprendizaje de sus alumnos, promoviendo el trabajo en equipo y despertando en ellos la creatividad y el espíritu crítico. Al mismo tiempo, los centros tratan de potenciar que el alumno ya no sea un sujeto pasivo que únicamente absorba información, sino que adopte un rol activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje.

Con este espíritu, el Colegio Alemán desarrolla su actividad en la capital aragonesa desde hace 63 años. Una amplia experiencia de éxito basada en un modelo de enseñanza que trata de preservar ante todo la educación en valores, un factor que siempre es reclamado a los colegios por parte de los padres de los niños, por mucho que se reinventen los roles del profesor, la sociedad requiera nuevos perfiles de empleados o cambie el paradigma educativo de un país.

Cuando el Colegio Alemán abrió sus puertas en 1956, dos eran los objetivos perfectamente definidos en su proyecto educativo: el aprendizaje del idioma y cultura alemana en todas las etapas escolares y una educación en valores basada en principios como la tolerancia, el respeto o la autodisciplina. Hoy, más de seis décadas después, ambos fines se conservan de manera inquebrantable en ese sólido plan, un hecho que se refleja en que conforman la esencia del centro y hacen de sus alumnos personas formadas y preparadas para colaborar en la tarea de crear una sociedad mejor.

Los mejores resultados

Una forma de trabajar que da sus frutos. Así, el Colegio Alemán de Zaragoza lleva varios años logrando los mejores resultados de Aragón en los idiomas alemán e inglés de las pruebas de Evau (antigua Selectividad). En cuanto a los exámenes de este último, en la pasada convocatoria sus alumnos obtuvieron el primer puesto, con una media de 9,65. Unas cifras que van en la línea de las de años anteriores, pues en 2012, 2013, 2015 y 2016 el centro también lideró las puntuaciones de la Comunidad en los ejercicios sobre esta lengua.

Además, el 93% de los alumnos que acabaron 2º de bachillerato en 2018 obtuvo la certificación oficial C1 ó C2 en alemán del Goethe-Institut, mientras que el 7% logró el nivel B2. Asimismo, el 100% de los escolares matriculados en ese curso aprobaron todas las asignaturas en junio así como las pruebas de la Evau, con una desviación entre la nota media del curso y la de la prueba estatal de 0,174.