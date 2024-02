Coca-Cola logra reducir más de 170.000 toneladas de sus emisiones en un año

Coca-Cola trabaja desde hace tiempo en su camino hacia la descarbonización de su negocio, con la mirada puesta en generar un movimiento que logre un mundo más sostenible. Según el Informe de Sostenibilidad de la compañía, en 2022, el porcentaje de la disminución de estas emisiones fue el 20,4%, es decir, casi 180.000 toneladas de emisiones de GEI menos que las registradas en 2019. Ahora, la organización se encuentra más cerca de alcanzar su objetivo en materia de clima: reducir en un 30% sus emisiones de GEI en toda su cadena de valor para el año 2030.

Para ello, Coca-Cola está reinventando la manera en la que lleva sus bebidas a los consumidores para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Su hoja de ruta incluye acciones en las áreas identificadas como el origen de sus emisiones: envases, ingredientes, clientes, operaciones y plantas, equipos de frío y transporte.

"El trabajo realizado a lo largo de toda nuestra cadena de valor está dando resultados y nos invita a seguir trabajando para conseguir este primer objetivo. Pero no queremos perder de vista que nuestro objetivo final es alcanzar la neutralidad de nuestras emisiones netas en 2040. Hemos elegido la forma más ambiciosa, reducir al máximo nuestras emisiones, y una vez que ya no sea posible, porque no haya tecnología aplicable, solo en ese caso compensar", explica Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad Iberia de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Más plantas sostenibles

Entre 2019 y 2022, Coca-Cola ha conseguido reducir el volumen de emisiones de CO2 generadas en los procesos de refrigeración en más de un 50%, gracias a la sustitución de los equipos de frío por ‘Connected Coolers’. Estas emisiones representan el 11,9% del total de la huella de carbono generada por las actividades de Coca-Cola, un peso cuyo porcentaje se ha reducido 8,7 puntos desde 2019.

La apuesta por una logística sostenible innovadora está siendo clave en la reducción de emisiones en el transporte. Con este objetivo, la estrategia se basa tanto en el uso de vehículos eléctricos como en el uso de combustibles de última generación.

Asimismo, en la actualidad colabora con ocho proyectos medioambientales de devolución de agua a la naturaleza que, en 2022, consiguieron devolver un total de 4.716 millones de litros.