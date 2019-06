¿Cómo diferenciarse del resto y conseguir un trabajo con éxito?

No cabe duda de que a la hora de realizar un máster o un posgrado, la mayoría de los alumnos buscan diferenciarse de otros candidatos. La carrera universitaria capacita a la mayoría de los profesionales para el desarrollo de un trabajo, sin embargo, a la hora de competir con otros aspirantes al mismo puesto, el entrevistador contemplará más atributos para elegir al candidato más idóneo. Por ello, tener o no formación de posgrado, dominar idiomas, el uso de las tecnologías de la información y contar con competencias personales y profesionales bien diferenciadas pueden ser una oportunidad que de otra manera no se tendría.

A la hora de decidirse por un máster, la mayoría de los recién titulados buscan su primera experiencia profesional y en CESTE Escuela Internacional de Negocios (centro ubicado en el número 3 del paseo de Los Infantes de España) tienen más de treinta planes de carrera en diferentes compañías en cada programa.

De esta forma, los estudiantes pueden vivir de forma simultánea tanto el estudio del programa como esta primera experiencia cuya calidad marcará en muchos casos la trayectoria laboral del joven que inicia su andadura.

Y, desde CESTE detallan que se trabaja de modo cooperativo con las empresas y el alumno para que todos sientan que cumplen con éxito sus fines. Los másteres de CESTE tienen un grado alto de especialización en su vertiente financiera y tecnológica y en el caso del MBA (el máster por excelencia), CESTE Escuela de Negocios ofrece la posibilidad de especializarse en Logística, Gestión Sanitaria, Industria Agroalimentaria, Marketing Digital o Emprendimiento.

Este Centro Universitario lanza además este año una interesante iniciativa (Título Propio), con la puesta en marcha del Máster en Data Science e Inteligencia Artificial, con la colaboración de la unidad de datos de Telefónica (Luca) y otras multinacionales afincadas en Zaragoza. Este máster es el primero de Aragón, que une los conocimientos técnicos y la visión de negocio necesarios para triunfar en el área de mayor impacto y crecimiento en la actualidad y en los próximos años: la ciencia de los datos. El MiDS está llamado a ser el título de referencia en Aragón, y a futuro nacional e internacionalmente, dado el nivel del profesorado, la exigencia a los alumnos y la metodología del caso práctico utilizada.

