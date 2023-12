Centro San Valero: líderes en Formación Profesional Dual

En un entorno educativo cada vez más competitivo, Centro San Valero se encuentra a la cabeza de la Formación Profesional Dual con un 17% del alumnado participando en este tipo de formación, según datos elaborados por el Observatorio de la FP a partir de datos de MEFP-Educabase. La media del alumnado en programas de FP Dual es del 1,23% en Aragón y del 4,44% en España.

En Aragón, la matrícula de FP Dual llegó a los 337 estudiantes en el curso 2021-2022, según el informe del Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank – Dualiza, de los cuales 87 pertenecen a Centro San Valero. Una cifra que se ha ido incrementando de manera importante desde la implantación del modelo Dual en Centro San Valero desde hace más de ocho años.

La Formación Profesional Dual (FP Dual) es una modalidad que se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa. La FP Dual permite al estudiante recibir una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en un centro de trabajo, recibiendo una remuneración por parte de la empresa en dicho periodo.

“Estas cifras no son sólo números; son un testimonio de compromiso con la excelencia y la preparación para el mundo laboral", afirma Paco Martínez, Coordinador de FP del Centro San Valero. "Nuestro enfoque en la FP Dual ofrece a los estudiantes una ventaja competitiva inigualable en el mercado laboral".

Daniel Ruíz, alumno del GS de Automatización y Robótica que está cursando la formación Dual en la empresa GMP (Gestión de Mantenimiento y Procesos, S.L), decidió cursar este tipo de formación “porque ves el funcionamiento interno de la empresa durante nueve meses y no sólo tres, aprendes la práctica a la vez que la teoría (práctica en la empresa y teoría en clase), además de integrante en la vida laboral”. Si le preguntamos, ¿cómo valora la experiencia? no lo duda, “la verdad es que bastante bien, ya que no sólo aprendo sobre mi grado, sino que también lo hago sobre grados relacionados como mecatrónica, mecánica, etc. El ambiente de la empresa facilita mucho el aprendizaje al resolverme todas las dudas que van surgiendo”.

La implicación de la empresa clave en el éxito Dual

Un factor decisivo en este modelo educativo ha sido su capacidad para desarrollar sinergias integradoras, logrando un alto nivel de cooperación y coordinación entre los principales actores implicados: el centro educativo y la empresa.

Paralelamente al aumento de la demanda por parte del alumnado ha ido creciendo el número de empresas interesadas en formar parte de este proyecto, hasta alcanzar las 60 para el curso 2022-2023 en Centro San Valero. Estos datos avalan que la FP Dual es más que una opción educativa; es una inversión de futuro en la que los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el mundo laboral mientras completan sus estudios.

Las empresas valoran muy positivamente la experiencia ya que les permite cubrir la demanda interna de personal especializado llevando a cabo una formación profesional de los estudiantes hecha a medida de sus necesidades.

“Los puntos fuertes de la formación Dual son que aprendes a organizarte mejor al compaginar estudio y trabajo lo que repercute en una mejora de la responsabilidad y madurez; por otro lado, la experiencia laboral te permite crear contactos en la empresa con la posibilidad de obtener un contrato al final de la formación” es la valoración que hace Paula Jiménez, estudiante del grado superior de Administración y Finanzas que se encuentra realizando la formación Dual en la empresa KPMG.

El éxito de la formación dual también recae, en gran medida, en su capacidad para desarrollar una formación de calidad y disponer de un buen sistema de orientación que se refleja en la figura del tutor de aula y el tutor de empresa que acompañan al alumnado durante todo el periodo de formación. No menos destacable es el potencial de empleabilidad entre la población más joven disminuyendo la tasa de abandono escolar.

¿Por qué elegir el Centro San Valero?

Centro San Valero ha sido una entidad pionera en introducir a la empresa en la educación. Diferentes acciones se han ido implementando con el objetivo de mejorar la calidad de los conocimientos adquiridos por el alumnado. La realización de seminarios de expertos o la implicación de entidades en proyectos de Aprendizaje y Servicio, se suman a concursos propios como son: los Premios Ingenia o 4º y Empresa que enfrentan al estudiante a un aprendizaje en el que la empresa expone sus necesidades a la vez que participa en la valoración de los conocimientos del alumno.

En Centro San Valero Vivimos La Fp. Con una trayectoria de más de 70 años de experiencia en la Formación Profesional, Centro San Valero, entidad perteneciente al Grupo San Valero sigue apostando por la Formación Profesional con una amplia oferta sigue apostando por estar a la vanguardia en metodologías de aprendizaje, aunando calidad y cercanía con el alumnado de la mano de la empresa como pieza clave para construir una educación global.