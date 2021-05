Celebra el Día de Star Wars con Cinemascomics

Carlos Gallego decidió hace unos años crear Cinemascomics para compartir con los internautas su pasión por los comics y el cine. Con motivo del Día de Star Wars, hablamos con él sobre la importancia de la saga y las acciones que van a llevar a cabo para conmemorar la efeméride.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Día de 'Star Wars'?

El día de 'Star Wars' es el día en el que los fans de la saga rinden homenaje a la franquicia creada por George Lucas en 1977 y que a día de hoy sigue generando nuevos contenidos.

Entre las novedades están varias series, que se estrenarán en Disney + , planes de nuevas películas y el lanzamiento del evento 'The high republic', que expandirá el universo de la franquicia llevándonos dos siglos antes de los acontecimientos de la saga Skywalker.

La fecha del 4 de mayo fue elegida a raíz de una publicación en el diario británico 'London Evening News' el 4 de mayo de 1979 en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margareth Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra con la frase 'May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations'. Esta frase dio lugar a un juego de palabras con 'May the Force be with you', una de las frases más icónicas de la saga.

¿Qué importancia tiene 'Star Wars' para Cinemascomics?

Tenemos una sección dedicada única y exclusivamente a la franquicia de 'Star Wars'. Desde ahí, los fans pueden estar al día de todo lo que rodea al universo creado por George Lucas, desde anécdotas y detalles que se van descubriendo de las películas, a nuevos lanzamientos de películas, series, novelas, cómics, 'merchandising'…

¿Cómo vais a celebrar este día?

Muy intensamente jajaja. Hoy se estrena en Disney +, la serie animada 'La Remesa Mala', un 'spin off' de la serie 'Clone Wars', y veremos el primer capítulo. Además, nuestras redes sociales estarán hoy muy activas compartiendo contenidos de la saga, así como el sorteo en Facebook, Twitter e Instagram de un ejemplar que sale mañana a la venta de la novela 'Star Wars high republic: Luz de los jedi', escrita por Charles Soule.

¿Sois en Cinemascomics seguidores de 'Star Wars'?

No solo somos seguidores, sino que somos muy fans de 'Star Wars'.

¿Qué implica ser muy fan de Star Wars? ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por la saga?

En mi caso querer saberlo todo de Star Wars, las naves, cómo se hizo, coleccionar merchandising de la franquicia. No soy muy de locuras, pero he viajado a otra ciudad por disfrutar de la Star Wars: The exhibition, una exposición increíble que contaba con más de 240 objetos utilizados en las películas. Y me encantaría ir al Star Wars: Galaxy’s Edge de Orlando, un parque de atracciones de Disney tematizado de la franquicia. Quizás cuando termine la pandemia sea mi primer destino de vacaciones.

En todos los años que lleva la web ¿Habéis conocido a alguno de los actores o directores de alguna de las películas de Star Wars?

Pues he tenido la suerte de conocer a algunos, jaja. He podido estar con Kenny Baker, actor que interpretó a RD-D2, que si alguno no lo sabía tenía en algunas escenas a un actor dentro. También he podido conocer a Billy Dee Williams, actor que interpreta a Lado Calrissian en la trilogía clásica y que reapareció en Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Además, he podido tener la suerte de entrevistar a Ray Park, actor que interpretó a Darth Maul en las películas y a Gareth Edwards, director de 'Rogue One: una historia de Star Wars'. Como curiosidad, Gareth hizo un cameo en 'Los últimos Jedi'. La escena en cuestión es cuando la resistencia hace frente a la primera orden en el planeta Crait, y él aparece en las trincheras. Es curioso porque lo entrevisté en 2010 cuando presentó su opera prima Monsters (2010) en Sitges, y me confesó que era muy fan de la saga. Quién nos hubiera dicho que 6 años después terminaría dirigiendo una película de la franquicia.

Más información La web de cine que arrasa en 2020

¿Cuál es para ti la mejor película?

Mi favorita sin duda es' Star Wars Episodio V: El imperio Contraataca'.

¿Qué recuerdos tienes de 'Star Wars'?

Mi mejor recuerdo es cuando vi 'Una nueva esperanza' en cines el año de su estreno. Era un crío, pero la escena inicial del destructor imperial persiguiendo a la nave de Leia me impactó muchísimo.

¿Tienes mucho 'merchandising' en tu colección personal?

Tengo un montón: figuras de Kenner con los personajes de las películas, varias maquetas de las naves de la saga, entre ellas el Halcón Milenario, varios X-Wing, uno de ellos de 74 centímetros de largo, una réplica del sable de luz de Luke Skywalker, que además es el único que aparece en las tres trilogías. Además, tengo cómics, libros, una colección de bustos de personajes, una réplica de RD-D2 de 47 centímetros de alto que puedes manejar desde el móvil y la última pieza en sumarse a mi colección es una estatua escala 1:1 de Grogu, o más conocido como Baby Yoda, un personaje que se ha hecho muy popular en la serie 'The Mandalorian'.