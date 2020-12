La web de cine que arrasa en 2020

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida". Esta frase atribuida a Confucio podría ser un perfecto resumen de la historia de Cinemascomics, web que ha superado en 2020 a otros portales con mucha más solera en el sector cinematográfico como Fotogramas o E-cartelera.

"En 2009, tuve que estar de baja por un accidente de moto en el que me fracturé el húmero. Al mes, como no me sé estar quieto y me gustaban los cómics y el cine, decidí crear un blog que fue el germen de lo que es hoy Cinemascomics", cuenta Carlos Gallego sobre el origen de lo que ahora es un portal de referencia para cinéfilos tanto de España como de Latinoamérica. Cuando volvió a trabajar, le contó su iniciativa a su compañero David Larrad, que se sumó al proyecto.

Cinemascomics.com es un portal de actualidad especializado en cómics, adaptaciones de obras del mundo del cómic al cine o la pequeña pantalla y videojuegos. Como cuenta Gallego, "los usuarios pueden encontrar noticias, primeras imágenes, tráilers, entrevistas, making of, críticas y reseñas de películas, series y cómics". Su surgimiento coincidió con el de películas como X-men, Watchmen, El caballero oscuro, Iron Man o 300 y este diseñador gráfico tuvo claro que el secreto tenía que ser la especialización, pero los inicios no fueron sencillos.

"Trabajaba en una empresa y actualizaba a la hora de comer o por la noche, obligándome a publicar una noticia diaria", relata sobre un momento que forjó los cimientos de un proyecto sólido. "Durante el primer año, nos empezamos a acreditar en festivales y a contactar con distribuidoras y llegaron las primeras entrevistas". Personalidades del sector cinematográfico como Alex Proyas, Ivana Baquero, Luiso Bermejo, Samuel Hadida o Michael J. Basset fueron los primeros en aparecer en un portal que todavía estaba alojado en blogspot.

El primer reconocimiento llegó en 2010 con la web actual ya activa. El diario 20 minutos los galardonó con el premio al mejor blog de cine y televisión en los premios 20 blogs. A partir de entonces, Carlos y su socio David se empiezan a plantear que su hobbie puede tener futuro, pero esperan a 2013, en el que organizan la segunda edición de su concurso de guiones junto al CPA que habían creado un año antes, para tomar una decisión que cambiará sus vidas. "Íbamos creciendo cada vez más y ello nos obligaba a invertir en más recursos para la web, un mejor hosting que pudiera aguantar el tráfico que empezábamos a recibir y comenzaba a pedirnos más dedicación, con más publicaciones, más coberturas de eventos, viajes. Por ello, decidimos dejar nuestros trabajos y lanzarnos a la aventura", recuerda Gallego.

Aventura de éxito

Esta elección supuso un punto de inflexión para Cinemascomics. A los acuerdos con distribuidoras como Disney, Warner Bros, Fox, Paramount, Universal, Avalon, Eone, A contracorriente, o Sony entre otras y festivales de cine como Málaga, Zaragoza, San Sebastián, Gijón o Sitges se suma una dedicación exclusiva de sus creadores que iba a suponer el despegue del portal.

En 2014, año en el que fueron finalistas de los Premios Aragón en la Red organizados por HERALDO en la categoría de blog personal, comenzaron la escalada que han culminado en el último año. Entre enero a noviembre de 2019 tuvieron 13.453.448 de usuarios únicos llegados de todo el mundo mientras que en el mismo periodo de 2020 esta cifra ha sido de 30.872.956.

Esta cifra supone multiplicar por 2,29 el número de usuarios únicos en uno de los pocos medios españoles acreditados en eventos internacionales como la previa de los Oscar en Los Ángeles, La Comic Con de Nueva York "en la que participamos en mesas redondas con estrellas de cine que presentan sus últimos trabajos" o el Natpe de Miami y que recibe sesiones iniciadas desde España, pero también desde países como México, que ocupa el primer puesto de este ranking, Argentina o Chile.

Con una comunidad en redes sociales de más de 260.000 followers entre sus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, tienen claro lo que le piden al futuro. "Nos gustaría seguir creciendo para poder ir adquiriendo más músculo económico y poder potenciar, por ejemplo, nuestro canal de Youtube, y que crezca de la misma manera que la web, o nuestra base de datos de películas, pelisyseries.es", culmina Gallego.