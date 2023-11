Casademont Zaragoza, primer club aragonés con sus equipos femenino y masculino jugando en Europa

La emoción de la competición europea llega por partida doble con Casademont Zaragoza Es el primer club aragonés que juega con sus dos equipos, femenino y masculino, en Europa.

La actual temporada de Casademont Zaragoza pasará a la historia por ser la primera en la que un club aragonés logra que sus dos equipos, femenino y masculino, jueguen competiciones europeas. Un hito que ponen de relieve y celebran los responsables de la entidad deportiva, los propios jugadores y, por supuesto, los miles de aficionados rojillos, que hacen de la rasmia una seña de identidad de los partidos disputados en el pabellón Príncipe Felipe.

Los máximos responsables de Casademont Zaragoza indican que lo logrado en esta temporada, con el femenino en la Euroleague Women y el masculino en la FIBA Europe Cup, no es fruto de la casualidad. Así lo explica José Antonio Artigas, director general del club, que no se olvida de mencionar a todos aquellos que han contribuido al exito del baloncesto en la capital aragonesa: "Detrás hay más de veinte años de trabajo de muchas personas lideradas por Reynaldo Benito que han logrado que Basket Zaragoza sea un referente y ejemplo para otras iniciativas que quieren impulsar a nivel estatal. A este trabajo se suma durante todos estos años el apoyo de las instituciones, empresas y abonados. Sin ellos, nada de lo que se ha alcanzado hubiera sido posible”.

El directivo tampoco pasa por alto lo que implica para la ciudad y para Aragón posicionarse al más alto nivel en competiciones deportivas: "Con nuestros dos equipos compitiendo entre los mejores a nivel nacional y europeo proyectamos la imagen de nuestra ciudad y de nuestro territorio. Ampliamos el conocimiento de la marca Zaragoza o Aragón y lo hacemos a través de un mensaje cargado de valores".

El aliciente de Europa

Desde el cuerpo técnico del club llegan las declaraciones del histórico jugador Rodrigo San Miguel, que se retiró la pasada temporada tras una exitosa trayectoria que culminó en Casademont Zaragoza: "Son logros importantísimos para la ciudad de Zaragoza y para Casademont. Nosotros estamos en competición europea, pero las chicas están en Euroliga, que son palabras mayores".

Insiste en que no es fácil llegar hasta aquí, y que por eso hay que darle la importancia que se merece: "Es algo a tener muy en cuenta por todos y también valorar que el club está haciendo un esfuerzo por crecer y por tener más visibilidad. Eso es inversión entre todos: patrocinadores, sponsors, instituciones… Todos quieren que el nombre de Zaragoza se mueva y se vea y eso es inversión en jugadores y staff".

San Miguel: "Las chicas están en Euroliga, que son palabras mayores"

San Miguel recuerda la emoción vivida en los partidos europeos, así como la respuesta de los aficionados en el pabellón Príncipe Felipe: “Siempre que he jugado esta competición era un premio a la temporada anterior por haber hecho bien las cosas". No obstante, señala que nunca hay que perder de vista los resultados ligueros: "Los objetivos principales vienen de lo que se consigue en la liga, no en la competición europea. Donde más responsabilidad hay es en liga y la competición europea es un aliciente, es algo muy bonito y que si se llega lejos queda muy bien, pero es un segundo escalón”.

El exjugador añade que "por suerte Zaragoza es una ciudad de baloncesto y la Marea Roja valoró mucho que volviéramos a estar en Europa desde hacía años, y eso que fue el año antes de que llegara la pandemia, en el cual vino mucha gente, el equipo funcionaba muy bien y estábamos en muy buena situación tanto en liga como en Europa. Ese año fue una pena, porque íbamos disparados para haber llegado lejos”.

Marea Roja en el pabellón Príncipe Felipe.

Es también esa Marea Roja la que no deja de crecer y la que acompañará a los dos equipos en sus periplos europeos, arropándoles especialmente en los encuentros que jueguen en casa. Allí estará Marcos Aznar, un joven aficionado que, con tan solo 21 años, ya lleva más de una década de abonado. Afirma que va a todos los partidos que puede, aunque a veces entre semana le resulte un poco más complicado compaginar los horarios. Va bien acompañado por su familia, todos amantes del baloncesto, e incluso se reúne durante el descanso con algún amigo en el pabellón Príncipe Felipe. Sobre esta temporada, asegura estar "contento" y se muestra muy optimista: "Esta temporada se han hecho buenos fichajes, como Jahlil Okafor, que ya lo conocía de la NBA". Opina que el equipo masculino necesita algo más de tiempo para dar el máximo rendimiento y celebra que, en el femenino, se hayan mantenido varias jugadoras de la pasada temporada y se haya reforzado la plantilla con nuevas y acertadas incorporaciones. De momento, sus favoritas son Vega Gimeno y Leonie Fiebich.