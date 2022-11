"Tras lo que hemos pasado, reír es terapéutico"

"Llevo Aragón en mi alma y en mi corazón", con esas palabras inició Carlos Latre (Castellón de la Plana 1979) la Gala HERALDO 2022 ‘Cómo hemos cambiado’ al reconocer sus orígenes aragoneses. El humorista, que condujo la cita con una mezcla de música y humor que encantó al público asistente al acontecimiento, cuenta con una amplia experiencia sobre los escenarios desde que se dio a conocer a nivel nacional a través del programa ‘Crónicas marcianas’. En Zaragoza, demostró una vez más su extenso registro de imitaciones ante el público de la sala Mozart del Auditorio y no dudó en dar vida a algunos de sus personajes más populares con sello aragonés, como Bunbury, aunque al repasar 40 años de historia en una noche llena de nostalgia y risas, las celebridades que imitó durante el acto resultaron de lo más diverso: desde Maradona a Miguel Ríos, pasando Julio Iglesias o el rey emérito Juan Carlos I.

Presentar la Gala HERALDO 2022 ‘Cómo hemos cambiado’, en la segunda edición que se lleva a cabo, es una gran responsabilidad.

Y me siento muy honrado con ella. Realmente esta es un cita de una notoriedad e importancia destacada y que Aragón, Zaragoza y HERALDO me hayan escogido es toda una responsabilidad.

¿Cómo ha cambiado desde que empezó en el mundo del humor?

Personalmente creo mucho en el cambio. Cambios para mejorar, para avanzar y lograr objetivos. Soy de la opinión de que todo lo que evoluciona ofrece más posibilidades y me gusta pensar que en todos estos años han sido muchas las mejoras que he integrado tanto en mi vida personal como profesional. Empecé con 19 años, en 1999. Llevo casi 25 años en el mundo del humor y he visto ya muchas cosas… pero sigo luchando a diario por dar lo mejor de mí.

Durante la gala se ha hecho hincapié en la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, hace 40 años, y todas las cosas que han cambiado en estas cuatro décadas. ¿Dónde estaba Carlos Latre en aquel entonces?

Pues probablemente en brazos de mi madre o dando mis primeros pinitos con un balón. En 1982 (año de la aprobación del Estatuto) tenía cuatro años, así que poco tenía entonces que preocuparme por la política o los asuntos ‘de mayores’. Fui un niño muy movido, muy activo y con muchísima energía.

Además, hay que recordar que por sus venas corre sangre aragonesa.

Sí, correcto. Mi abuelo era de Siétamo y tengo orígenes también por estas tierras.

¿Qué recuerdo tiene de Aragón cuando ha podido venir?

Pese a que últimamente lo he hecho por trabajo, con mis giras teatrales, la verdad es que siempre aprovecho para pasar unos días por aquí. He hecho turismo y me gusta mucho su gastronomía. El pasado mes de septiembre tuve funciones de ‘One Man Show’ en Zaragoza y aproveché para comer en Cancook, una delicia, y revisitar Absinthium, un lugar que me encanta…

Es conocido por sus imitaciones. ¿A qué personaje aragonés le gusta más imitar?

Pues, por ejemplo, Enrique Bunbury sale en todos mis shows porque hago una imitación de él cuando cantaba con Héroes del Silencio, un grupo que marcó mi infancia. También hablo siempre de un humorista maño, Fernando Esteso.

¿Cuál es con el famoso, aragonés o no, con el que nunca se ha atrevido?

En general las mujeres son mas difíciles… por timbre y tono de voz. Hay muchas voces que me cuesta tener. Amaral, por ejemplo, tiene una forma de cantar difícil de imitar.

¿Es el humor una buena herramienta ante los tiempos difíciles?

Absolutamente. Es lo que más me repite la gente cuando viene a verme. Son momentos complicados y necesitamos pequeños momentos de desconexión, y si son para pasar un buen rato, todavía mejor. Tras todo lo que hemos pasado, reír es terapéutico.

HERALDO DE ARAGÓN es el decano de la prensa aragonesa. ¿Recuerda la primera vez que leyó un periódico?

Me acostumbré cuando empecé a trabajar en la radio. Con 18 años me trasladé a Barcelona y comencé a colaborar en un programa dónde la actualidad tenía mucho que ver y contábamos con los principales diarios todos los días. Actualmente, sigo muy pendiente de todo lo que sucede, me sigue gustando leerlo y reviso también varias portadas por internet. La actualidad, tanto local como nacional, sigue siendo fundamental para mi trabajo.