Campeonas con futuro: Silvia Mas y Audrey Pascual viven ‘Una historia sin límites’

“Si tú quieres algo y confías en ti, al final puedes con todo” porque “los límites nos los ponemos nosotros mismos”. Así se presentan la mujer más joven del equipo olímpico español de vela (Silvia Mas, 24 años) y la gran esperanza del esquí paralímpico (Audrey Pascual, 16), en el documental ‘Una historia sin límites’.

Superación, empeño y esfuerzo son los valores que representan estas dos jóvenes, una filosofía con la que han conseguido convertirse en campeonas de sus disciplinas deportivas a tan corta edad. Esos mismos valores son los pilares para construir una sociedad mejor y, por eso, Allianz quiere promoverlos como patrocinador global del Movimiento Olímpico y también con su proyecto DéjanosApoyarte.com.

El documental cuenta cómo los sueños pueden lograrse, aunque a veces parezca imposible, a través de las historias de superación de las dos deportistas. “Escuchar a Silvia y a Audrey es una lección vital. Sus actos y sus trayectorias nos permiten constatar cómo la actitud, la pasión y la perseverancia permiten alcanzar cotas que parecerían imposibles”, defiende Francisco García Vegas, Director General y responsable del Área Comercial y de Market Management de Allianz Seguros, y añade que considera “un privilegio poder apoyarlas en la consecución de sus sueños y metas y vivir más de cerca esos valores que inspiran también a nuestra organización”.

Los frutos que da el esfuerzo

El equipo olímpico español de vela, ESP Sailing Team, está compuesto por siete mujeres. Silvia Mas, patrona de la tripulación que forma tándem con Patricia Cantero en la clase 470, es la más joven de todas. Para prepararse para los JJOO de Tokio, ha tenido que dejar su casa y a los suyos en Barcelona y trasladarse a entrenar a Santander.

Por suerte, ha encontrado “una familia” en su equipo, con los que puede contar para su día a día, ya sea dentro o fuera del agua. Cuando le preguntan qué consejo le daría a alguien que quiera seguir sus pasos para llegar a unas Olimpiadas, tiene claro lo que le diría: “Que luchara por sus sueños; que entrenara mucho, mucho, mucho; que cuando las cosas no le salgan bien, no pasa nada, nos pasa a todos y la diferencia está en la persona que sigue; y, sobre todo, que se rodee de un gran equipo y luche hasta el final”.

La madrileña Audrey Pascual persigue ese mismo sueño desde que comenzó a practicar esquí alpino adaptado hace 6 años. Tiene la vista puesta en “llegar a unas Olimpiadas”, en concreto a los juegos de invierno de 2026. Por eso, su próximo objetivo es escalar puestos en el ‘ranking’ mundial, para lo que entrena cuatro horas de esquí diarias, más natación o gimnasio. Lograrlo le haría sentir “supercontenta y orgullosa” de sí misma.

Silvia y Audrey comparten sus experiencias en el documental.l. Allianz

La esquiadora reconoce que es “muy cabezona” y “cuando me dicen que no, me incitan más”. Ese fue su primer impulso, cuando desde niña pedía ir a la nieve con sus primas y, en una comida familiar, su tío le dijo que sin piernas lo iba a tener muy complicado para subirse a los esquís. Aquel fue el empujón definitivo: tenía que lograr ponerse “las botas en las prótesis y bajar la cuesta”.

Gracias a su empeño, en la actualidad Audrey practica incluso surf (en la categoría ‘kneel’, sentada). Con un oro y una plata, ya marcó su camino en el primer Campeonato de España de esquí en el que compitió, en el año 2017. De allí dio el salto a la Copa de Europa, en la que quedó campeona en la temporada 2019-20. Ahora, la gran esperanza del equipo paralímpico español está deseando que mejore la pandemia para poder competir en las copas del mundo y ganar posiciones para los juegos, un objetivo para el que contará con el apoyo de Allianz.

Valores del deporte, enseñanzas para la vida

Silvia Mas viene de una familia de regatistas, en la que le han enseñado a manejar la vela como parte de su educación y desarrollo personal. Sus padres querían que la práctica de este deporte que tanto aman le transmitiera valores como responsabilidad, disciplina, confianza o espíritu de superación. En el entorno de Audrey, sus seres queridos también han jugado un papel fundamental en su trayectoria: “Sin ellos no habría podido llegar”. De Silvia y otros atletas admira “su carrera deportiva” pero, sobre todo, “los valores que tienen” y que ella misma ha aplicado para convertirse en una campeona. Si hubiese nacido con piernas, su vida sería “completamente distinta”, reflexiona, así que no cambiaría por nada esa evolución, de la niña insegura que fue a la campeona que es.

Para estas dos jóvenes, ir superando todos los obstáculos que se han encontrado en su trayectoria ha sido algo natural. Ese empeño les ha permitido hacer de su pasión un modo de vida y lograr la excelencia en sus respectivas disciplinas. La regatista reconoce que muchos de los valores que ha aprendido en el deporte los aplica a su vida: “Sobre todo, el trabajo en equipo; la constancia, porque para tener resultado hay que estar trabajando, trabajando, trabajando; y no tirar la toalla nunca”. Para Audrey, esquiar representa la “libertad, porque al final no dependo de nadie y lo hago todo por mí misma”.

El deseo que ha perseguido Mas desde cría, llegar a unas Olimpiadas, se cumple este año con su selección para Tokio, algo de lo que se siente orgullosa: “Te vas poniendo objetivos, ves que se van cumpliendo y que tus sueños de participar en unos juegos se hacen realidad”, dice. Silvia sabe que “obviamente” no habría llegado a este nivel sin “el trabajo y el esfuerzo” de todos estos años y se siente muy afortunada de tener esta gran “oportunidad”.

‘Una historia sin límites’ es el nuevo capítulo de la serie que Allianz ha lanzado a través DéjanosApoyarte.com. Este documental vino precedido de ‘Yo soy Álex’, sobre el piloto Álex Márquez, y de ‘Una idea para respirar’, que presentaba a los inventores de los respiradores de emergencia OxyGEN. Dicha iniciativa pretende reflejar algunos proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad, para confirmar que juntos podemos mejorar el mundo. Al igual que la filosofía de la compañía se basa en proteger a las personas, con este proyecto nos quiere hacer partícipes de un futuro de esperanza que será fruto de las aportaciones de emprendedores, entidades y personas individuales.