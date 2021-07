¿Buscas un buen vino para brindar por el verano?

Ha llegado el verano y con él la necesidad de combatir el calor durante el día y la noche. Para ello, nada mejor que los refrescantes vinos que puedes encontrar en la Tienda Heraldo que incluye una cuidada selección de garnachas de las mejores bodegas de Aragón.

Cualquier momento es bueno para disfrutar de uno de los vinos que hay en este 'pack', que incluye dos botellas de vino Particular Garnacha Rosé, otras dos botellas de vino La Miranda de Secastilla Garnacha Blanca y dos de Garnacha Centenaria. Además, con el lote vendrá un estupendo regalo de seis botellas de vino Matices de Coto de Hayas Joven Garnacha. Esta oferta está limitada a un lote por pedido y solo se hacen envíos a la península.

Un vino para cada plato

Comer o cenar con la familia y los amigos es uno de los momentos preferidos de cada verano. Las veladas son muy agradables, sobre todo si se complementan con un buen refrigerio. La Tienda Heraldo ofrece un completo 'pack' en el que cada vino puede combinar con una o varias de las recetas que se te ocurran para sorprender a tus invitados y el maridaje hará que la celebración sea perfecta. Entrantes, carnes, pescados o arroces se saborearán mejor con alguna de estas garnachas de verano.

Los calurosos días de julio y agosto los pueden combatir gracias a los maravillosos matices de los vinos presentes en el lote Garnachas de Verano, cuya temperatura ideal difiere en función de la variedad de garnacha utilizada. El Particular Garnacha Rosé se debe servir entre los 5º y los 8º grados. Por lo que respecta al La Miranda de Secastilla Garnacha Blanca, la temperatura de servicio debe ser de entre 8º y 10º C. Los tintos son los que hay que servirlos menos fríos. El Garnacha Centenaria, a 17ºC, y el Matices de Coto de Hayas Joven Garnacha, a 16ºC. No pierdas esta oportunidad de alegrar tu paladar con uno de los productos estrella de Aragón en un lote con unidades limitadas y que solo podrás conseguir en la Tienda Heraldo.

0 Lote 'Garnachas de verano' directo a tu casa Lote de vinos compuesto por:

​- Dos botellas de vino Particular Garnacha Rosé.

​- Dos botellas de vino La MIranda de Secastilla Garnacha Blanca.

​- Dos botellas de vino Garnacha Centenaria.

​- Regalo de seis botellas de vino Matices de Coto de Hayas Joven Garnacha.

​- Precio: 49,95 euros.

​ - Oferta exclusiva limitada a un lote por pedido, disponible hasta agotar existencias.

- No se realizan envíos fuera de la Península (no disponible para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

