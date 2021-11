Esta es la selección de vinos y cavas del enólogo aragonés Javier Domeque para la Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Bodegas San Valero ya tiene listos sus vinos y cavas para estas fechas. La selección de los que se reseñan a continuación la ha realizado su enólogo jefe, Javier Domeque. De alguna forma, son sus imprescindibles, esos que no pueden faltar en las mesas navideñas para disfrutar en familia.

Por supuesto, Domeque ha seleccionado 8.0.1, el vino más especial de la bodega. La etiqueta tradicional se ha cambiado por una elegante serigrafía sobre el vidrio, pero es en el interior de la botella donde reside su verdadero atractivo.

8.0.1 se consigue con un 'coupage' de las tres variedades originales con las que se elabora desde 2004: Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. A la vista, posee un intenso color rojo cereza, bien cubierto, con ribetes granates y tonos violáceos. En nariz ofrece elegantes e intensos aromas a frutos maduros y especiados, torrefactos sobre un fondo balsámico. En boca se presenta estructurado, sabroso y potente, con unos finos taninos suaves y equilibrados, mientras que el paso en boca es amplio y con un final elegante. Su maridaje está recomendado para carnes rojas, estofados y asados.

8.0.1, el vino más especial de la bodega. Bodegas San Valero.

Particular Garnacha Viñas Centenarias, por su parte, pertenece a la colección Particular y es otro de los vinos fundamentales de Javier Domeque para estas fechas. Su producción es limitada y homenajea las antiguas tradiciones de los viticultores de la bodega. Está elaborado con uvas de las viñas más antiguas y atesora el valor del paso del tiempo, de esas garnachas longevas que le otorgan elegancia y sobriedad. Se trata de un vino con cuerpo y muy aromático, pero al mismo tiempo suave y equilibrado.

Sello aragonés

La presencia de cava aragonés durante estas fechas llega de la mano de la Bodega Particular de San Valero, que cuenta con tres en el mercado. Domeque destaca la buena acogida del último que ha visto la luz, Cava Particular Garnacha Rosé, que se suma a los dos que ya había: Cava Particular Garnacha Blanc de Noir y Cava Particular Garnacha Blanc de Noir Reserva. El cava Garnacha Rosé presenta un delicado color rosa fresa y un carbónico ligero con adecuada burbuja. En nariz ofrece elegantes aromas a frutos rojos, de buena intensidad y complejidad, combinados con suaves tonos de buena crianza sobre lías. Finalmente, en boca resulta seco y fresco, por su buena acidez, y con un agradable carbónico, equilibrado y sabroso.

Cava Particular Garnacha Blanc de Noir. Bodegas San Valero.

La singularidad de los otros dos cavas de la Bodega Particular se encuentra en el término Blanc de Noir, que se emplea para aquellos vinos que se elaboran a partir de variedades tintas, en este caso, de una variedad tinta aragonesa, la Garnacha.

Finalmente, el enólogo describe que las uvas de la variedad Moscatel de Alejandría son las últimas en vendimiarse en la Denominación de Origen Protegida Cariñena. Estas viñas son las que permiten disfrutar del licor de vino que sale al mercado bajo la denominación Sierra de Viento Ice, otro imprescindible de las fiestas navideñas. Las uvas sobremaduradas dan como resultado un moscatel ambarino con reflejos topacio oscuro. Este licor exhibe en todo su esplendor los aromas frutales y florales, incluso especiados. En boca es muy equilibrado, sabroso y glicérico, y los azúcares aparecen enmarcados en una fina acidez.