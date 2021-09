Bodega San Valero, la más premiada de la D.O.P. Cariñena en el concurso Mundus Vini

Cuatro de sus vinos, 8.0.1, Particular Garnacha Viñas Centenarias 2015, Particular Garnacha Old Vine 2018 y Origium Roble 2020, se han llevado el oro en la cata de verano de este importante encuentro.