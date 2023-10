BBVA otorga un millón de euros a proyectos comprometidos con la sociedad y el planeta

Proyectos que luchen por una sociedad más inclusiva y respetuosa con el planeta. Es lo que tratan de fomentar los premios BBVA Futuro Sostenible, que el pasado 26 de octubre celebraron su quinta edición en las instalaciones de HERALDO DE ARAGÓN en la capital aragonesa. El evento ha sido presentado y moderado por la periodista Ana Esteban.

A través de esta ayuda económica, BBVA Asset Management apuesta por proyectos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados dentro de la inclusión social, la salud, la atención a los mayores, la ayuda a personas dependientes o la protección del medioambiente, entre otros.

Este año, la donación ha alcanzado una cifra récord de un millón de euros, que se repartirán entre los 23 proyectos seleccionados en todo el territorio nacional. Dentro de Aragón, la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) ha recibido un gran premio de 100.000 euros para la creación de una comunidad energética en el barrio Oliver. Además, se han concedido dos premios de 35.000 euros a la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades), para impulsar el empleo de personas con discapacidad en la zona del Moncayo; y a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa), que destinará el premio a la rehabilitación y mitigación de las secuelas de niños que han padecido cáncer.

Inversiones solidarias

Esta donación proviene de parte de la comisión de gestión del fondo de inversión socialmente responsable BBVA Futuro ISR, cuyo objetivo es ayudar en la transición hacia un mundo mejor. Se trata del mayor y más antiguo fondo solidario de España de estas características, que actualmente cuenta con más de 2.000 millones de euros de patrimonio y más de 74.000 partícipes.

"Esta iniciativa ha sido un gran éxito desde el principio. A lo largo de estos cinco años, hemos repartido más de 4,2 millones de euros entre 100 proyectos de diversas comunidades autónomas, que han tenido un impacto positivo directo e indirecto en más de 370.000 personas", ha explicado Jesús Asiain, director de zona de BBVA Aragón.

Declaraciones del director de Zona de BBVA, Jesus Asiain, durante la gala 'Futuro Sostenible', en la que se premiaron los proyectos solidarios que impulsan el crecimiento inclusivo y sostenible de nuestra sociedad

Tanto la sostenibilidad como la inclusión son prioridades estratégicas claras para la entidad financiera, algo que también está suscitando un interés mayor en la sociedad. "Nuestros clientes se preocupan cada vez más por las repercusiones que puedan tener sus inversiones y demandan que, además de ser económicamente rentables, tengan también un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente", ha asegurado Jaime Santacreu, director comercial de BBVA Asset Management. Gracias a la formación y a la especialización de su equipo humano, la entidad asesora y acompaña a sus clientes en la transición hacia un futuro verde y diverso.

Más de 200 candidaturas

En esta edición se han presentado más de 200 candidaturas y, como novedad, se ha otorgado una categoría específica a los proyectos relacionados con el medioambiente que, hasta ahora, competían con las iniciativas sociales. Se han entregado 20 donaciones de 35.000 euros y tres de 100.000.

Más de 160 profesionales de BBVA y BBVA Asset Management han participado en la selección de los proyectos ganadores, en los que se ha valorado la importancia de la necesidad social a la que da respuesta el proyecto y el grado de impacto en la calidad de vida de los beneficiarios, la viabilidad técnica y económica de la iniciativa, la sostenibilidad en el tiempo de los beneficios asociados al proyecto y la adopción por parte de las organizaciones de prácticas innovadoras y de transformación social susceptibles de ser reproducidas por otras entidades en el futuro. Asimismo, se ha tenido en cuenta que los proyectos beneficiaran a iniciativas y zonas geográficas diferentes.

Declaraciones del director Comercial BBVA ASSET Management, Jaime Santacreu, durante la gala 'Futuro Sostenible', en la que se premiaron los proyectos solidarios que impulsan el crecimiento inclusivo y sostenible de nuestra sociedad

Los premiados

Tras una interesante charla con representantes del BBVA sobre la importancia de que las entidades financieras y las oenegés caminen de la mano hacia un futuro sostenible e inclusivo, ha sido el turno de los portavoces de los proyectos aragoneses ganadores, que han contado las bondades de sus respectivas iniciativas y han agradecido al BBVA la donación recibida.

El premio de 100.000 euros se lo ha llevado Ecodes, que financiará una comunidad energética en el barrio Oliver de la capital aragonesa. "El derecho a la vivienda digna no es un problema de ahora, pero sí que es cierto que desde la pandemia se ha hecho más visible. Es importante que las personas con menos recursos tengan viviendas más eficientes para que su consumo energético no suponga una carga económica tan grande, algo que lograremos gracias a la ayuda de BBVA", ha resaltado Carlos Pesqué, subdirector del área de Energía y Personas.

Como responsable del proyecto ganador de Atades, Inma Ledesma ha señalado que "gracias a la donación de la entidad financiera, a principios del año que viene pondremos en marcha nuestro proyecto ‘Laderas del Moncayo’, que pretende ofrecer empleo a personas con discapacidad y TEA del entorno rural".

El último galardonado ha sido Aspanoa y su proyecto para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes que hayan superado un cáncer. "El apoyo de BBVA nos permitirá llevar a cabo esta iniciativa. Sin ellos, no sería posible", ha resaltado Juan Carlos Acín, gerente de la organización.

Finalmente, se ha procedido a la entrega de premios. Jaime Santacreu, director comercial de BBVA Asset Management, ha sido el encargado de otorgar el trofeo a Carlos Pesqué, de Ecodes. Por su parte, Jesús Asiain, director de zona de BBVA Aragón, ha repartido los galardones a Antonio Rodríguez, presidente de Atades, y Juan Carlos Acín, de Aspanoa.

Próxima convocatoria

Dada la gran acogida que han tenido los premios, BBVA mira al futuro con optimismo. "La filosofía de esta iniciativa es que sea un compromiso sostenible en el tiempo y nuestro objetivo es que el fondo BBVA Futuro ISR siga atrayendo inversiones que nos permitan apoyar el mayor número de proyectos", ha afirmado Jesús Asiain.

"En enero de 2024 lanzaremos la próxima convocatoria, abriendo el plazo para que todas las entidades presenten sus iniciativas. Para esta labor contamos con todos los medios para ayudarnos a darle difusión y que, de esta forma, llegue a todas aquellas fundaciones y oenegés que tengan un proyecto solidario que impulsar con la ayuda de BBVA Asset", ha concluido Jaime Santacreu.

Una comunidad energética en el barrio Oliver

Carlos Pesqué, de Ecodes. A.N.

El proyecto premiado de Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) permitirá crear una comunidad energética y de aprendizaje en el barrio Oliver de Zaragoza, que centrará su actividad en el fomento de la cultura energética, la inclusión social y el autoconsumo colectivo de energía en los hogares de familias vulnerables.

Para ello, se instalarán paneles solares en la cubierta de la parroquia de San Pedro Apóstol, o algún otro punto del barrio con las condiciones necesarias, que darán energía a 60 familias y entidades sociales que tengan locales en esa zona. "Uno de los objetivos es dar respuesta a un problema muy arraigado en España, que es que muchas familias tienen serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas de energía", ha incidido Carlos Pesqué, subdirector del área de Energía y Personas de ECODES. Gracias a esta instalación fotovoltaica, estas personas verán notablemente reducidas sus facturas y permitirá que no solo las personas con más recursos puedan beneficiarse de la energía limpia.

Además, se creará un espacio de encuentro y diálogo en torno a la energía, abierto a la participación de todas las personas del barrio. Se realizarán actividades formativas itinerantes en colegios, asociaciones de vecinos y otros lugares del barrio sobre el consumo energético y las energías renovables. "Nuestro objetivo es implicar a la ciudadanía para que tenga un papel activo en la transición ecológica con la premisa de no dejar a nadie atrás. Queremos acercar la sostenibilidad a los colectivos que, si no fuera por proyectos como este, quizá no podrían acceder a una energía verde", ha explicado.

Este proyecto plantará una semilla que pretende atraer a nuevos proyectos, otras instalaciones de autoconsumo o iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible. "Queremos que el barrio Oliver se convierta en un referente de sostenibilidad en toda España. La idea es acompañar y empoderar a los vecinos para que puedan enseñar todo lo aprendido a otras personas del barrio o de la ciudad", ha concluido.

Empleo rural para personas con discapacidad

Inma Ledesma, de Atades. A.N.

La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) ha sido galardonada por su iniciativa ‘Laderas del Moncayo', cuyo objetivo es crear la primera alternativa de empleo en esta zona rural para dar trabajo a personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite o trastorno del espectro autista (TEA) que se encuentren en riesgo de exclusión social, a la vez que se garantiza el uso sostenible de los recursos naturales.

Los 35.000 euros que supone la donación de BBVA Asset Management permitirán cubrir parte del coste salarial del ingeniero agrícola y de los equipamientos necesarios para llevar a cabo el proyecto, como vallados, estanterías de cultivo, cubrimiento y aislamiento de invernaderos, aperos o utillaje agrícola para realizar actividades de micología y preservación del patrimonio natural.

Para Atades, dignificar la vida de las personas con discapacidad y TEA con las que trabajan es fundamental. "Muchas veces, tienen dificultades a la hora de encontrar empleo, más aún en entornos rurales. Por ello, en ‘Laderas del Moncayo’ actuamos en una doble vía. Por un lado, crear un proyecto vinculado a los recursos endógenos del territorio que genere de cinco a siete empleos directos para estas personas. Por otro, lograr que otros 15 a 20 individuos puedan formarse para reducir esa brecha de acceso a la educación y encuentren, así, un trabajo digno", ha explicado Inma Ledesma, responsable del proyecto.

En total, se beneficiarán de manera directa e indirecta 150 personas y también realizarán actuaciones para la mejora del estado de conservación de especies y hábitats de espacios Red Natura 2000. De esta forma, además del aspecto social y de inclusión de personas con discapacidad, esta iniciativa permitirá una gestión sostenible de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

Este proyecto, que se pondrá en marcha a principios de 2024, pretende convertirse en un dinamizador social del territorio.

Mitigar las secuelas tras un cáncer infantil

Juan Carlos Acín, de Aspanoa. A.N.

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) pretende ayudar a los niños y adolescentes que hayan superado un cáncer a mejorar su calidad de vida y mitigar las secuelas de los tratamientos.

"Desde hace unos años, se ha detectado que los tumores cerebrales y las leucemias, que son casi el 50% de los casos de cáncer pediátrico que encontramos en los hospitales, pueden derivar en secuelas cognitivas. Ante esta realidad, se hace necesario evaluar antes y después del tratamiento esas posibles repercusiones negativas para adoptar las medidas necesarias y lograr que la vuelta a la vida normal de esos niños sea lo mejor posible", ha asegurado Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa.

Desde la asociación señalan que la diferencia más básica entre el cáncer pediátrico y el de adultos es que en el primero, tras el tratamiento y la atención directa al diagnóstico, la vuelta al entorno del colegio o del hogar del paciente es muy diferente a la de un adulto. "Además de los cambios biológicos propios del crecimiento, los niños y adolescentes aún no tienen desarrolladas todas sus capacidades cognitivas y sociales, por lo que es fundamental contar con un equipo multidisciplinar que sepa de qué debe estar pendiente en cada edad".

A través de la neuropsicología, la musicoterapia y la fisioterapia, este proyecto pretende evaluar y mitigar las secuelas cognitivas, sensoriomotoras, comunicativas y aquellas físicas derivadas del encamado y sedentarismo que producen largas estancias en el hospital. "La musicoterapia, por ejemplo, entra de una manera lúdica y permite al niño rehabilitarse cuando tiene algún problema de memoria, concentración o coordinación de una manera divertida", ha destacado Juan Carlos.

Los 35.000 euros del premio servirán para cubrir los salarios de la neuropsicóloga, la musicoterapeuta y el fisioterapeuta, a la par que adquirir los materiales necesarios para las terapias.