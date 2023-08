Un sentido homenaje a los agricultores en las fiestas de Biota, las más vaquilleras

Dice el sabio refranero español que "De bien nacidos es ser agradecidos" y eso mismo es lo que ha pensado el Ayuntamiento de Biota, que este año ha elegido como pregoneros de las fiestas en honor de San Miguel Arcángel a los agricultores de la localidad, representados en la cooperativa agraria Virgen del Rosario y la cooperativa Monte Saso, por los ímprobos esfuerzos que hicieron en el incendio que el 4 de julio de 2015 afectó a la localidad. "Estuvieron trabajando sin parar, no solo durante ese día, sino en los posteriores, labrando alrededor del pueblo para evitar las llamas, y se merecen un reconocimiento que, por razones diversas, ha tardado un poco en llegar, pero que hay que hacerles por su trabajo e involucración aquellos días", indica Ezequiel Moreno, alcalde de la localidad.

La lectura de su pregón, este martes, a las 13.00, junto con el disparo de cohetes y la salida de los gigantes y cabezudos, marcará el pistoletazo de salida a seis intensos días, del 22 al 27 de agosto, en los que, una vez más, los festejos taurinos serán los grandes protagonistas, con la novedad, este año, de que volverán a celebrarse vaquillas para los más pequeños, gracias al cambio en la normativa vigente. "Durante mucho tiempo siempre hubo en Biota encierros para los niños y jóvenes por la mañana, pero se quitaron del programa festivo por las prohibiciones que había. Ahora, con la nueva regulación, pueden entrar con permiso de los padres o acompañados por ellos, dependiendo de la edad. Los niños están muy ilusionados de volver a pisar la plaza de Biota", explica el edil.

"Son unos encierros alrededor de la muralla, que son muy vistosos y emocionantes y resultan muy espectaculares para todos los que acuden a verlos"

Y es que, las fiestas de Biota no se entienden sin sus populares encierros, que cuentan con la presencia de las ganaderías más destacadas del panorama nacional, porque "no todas las reses pueden enfrentarse a un trazado tan duro y particular como el nuestro. Son unos encierros alrededor de la muralla, muy vistosos y emocionantes, y que resultan muy espectaculares para todos los que acuden a verlos", afirma el alcalde, quien recuerda el dicho popular de "En Biota sin vacas, no hay fiestas".

Variada programación

Junto con los encierros y festejos taurinos, el programa de actos se completa con almuerzos populares, jotas, campeonatos de futbolín y ping-pong, concursos de cartas y verbenas y actuaciones musicales, de orquestas y DJ. Todo esto sin olvidarse del popular súper tobogán gigante en la Cuesta Baja, que se puso en marcha hace ocho años y se ha convertido ya en un clásico de las fiestas.

Fiesta de la espuma en Biota. Ayto de Biota

Algunos de los actos destacados del programa

Martes 22 de agosto

12.00 Baile de gigantes en la plaza de España, a cargo de la Comparsa de Gigantes y Grupo de Dulzaineros y Tamborileros.

12.15 Imposición del 'Pañuelico de Fiestas' a los niños y niñas nacidos en 2022. En el balcón del Ayuntamiento.

13.00 Concentración de peñas en la plaza de España, donde se realizará el tradicional chupinazo con fiesta de la espuma y el pregón de fiestas.

14.00 Degustación de ranchos tradicionales.

23.00 Actuación del Grupo de Jotas Cinco Villas, en la plaza de España.

Miércoles 23 de agosto

17.00 Salida de cabezudos.

17.30 Súper tobogán gigante, en la Cuesta Baja.

18.30 Concurso de guiñote.

20.00 Ruta de peñas amenizada con la charanga Cinco Birras.

23.00 Verbena popular.

0.00 Vaquillas en la plaza, con la ganadería Los Almendolares.

Los más pequeños disfrutan de las carreras delante de los cabezudos. Ayto de Biota

Jueves 24 de agosto

10.00 Almuerzo popular organizado por la Cooperativa Agraria 'Virgen del Rosario'.

12.00 Suelta de vaquillas en la plaza de España.

14.00 Comida de la Asociación de Mujeres 'Monte Blanco'.

17.30 Parque infantil y juvenil.

18.00 Encierro de reses bravas de la ganadería Hnos. Maylín.

00.00 Baile en la pista, con la orquesta Éxito.

Viernes 25 de agosto

10.00 Almuerzo popular junto al corral de las vacas, colabora la Asociación de Jubilados y Pensionistas 'San Miguel'.

16.30 Concierto en la pista, con la orquesta Energy Show.

18.00 Encierro de reses bravas.

23.00 Bingo.

0.00 Toro de ronda embolado, con la ganadería Los Maños.

Sábado 26 de agosto

8.00 Diana floreada.

12.00 Suelta de vaquillas, en la plaza de España.

16.30 Concierto en la pista con el grupo Roberto Urrutia y su Mariachi.

20.15 Grand Prix con las vaquillas de la ganadería Los Almendolares.

21.15 Bingo de la Asociación de Mujeres Monte Blanco.

0.00 Disco móvil en la pista.

Domingo 27 de agosto

10.00 Almuerzo popular.

12.00 Suelta de vaquillas a cargo de la ganadería Los Almendolares.

16.30 Concierto en la pista.

17.00 La charanga Cinco Birras acompañará a los cabezudos recorriendo las calles de la localidad.

20.15 Vaquillas.

0.00 Fuegos artificiales en las escuelas. A continuación, pasacalles con la charanga Cinco Birras y despedida con el 'Pobre de mí', en la plaza de España.