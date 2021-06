Atención personalizada y actividades terapéuticas en las estancias de verano de las residencias de DomusVi

La mejora generalizada de la situación de la pandemia y el progreso del proceso de vacunación permiten que poco a poco se vaya retomando la normalidad y, con ello, la reanudación con total seguridad uno de los servicios más demandados de DomusVi, especialmente en época veraniega: las estancias temporales y de respiro familiar.

Este formato se adapta a las necesidades de cada familia para atender en las residencias con estancias cortas cuando las personas mayores no pueden permanecer en su domicilio particular durante un breve período de tiempo, o bien para realizar la recuperación o convalecencia tras una intervención. Los programas de respiro familiar permiten un período de descanso y de tiempo libre a los cuidadores, al tiempo que las personas mayores están atendidas durante todo el día por equipos de profesionales que se esfuerzan por brindarles el mejor servicio. Les ofrecen una atención personalizada, así como actividades terapéuticas que fomentan el envejecimiento activo y terapias no farmacológicas y actividades de ocio que favorecen el bienestar de las personas, no sólo física sino también psíquicamente.

Ejemplo de ello son las residencias de DomusVi en la provincia de Zaragoza, donde se crean espacios de vida en un ambiente agradable con todos los servicios necesarios para favorecer al máximo la autonomía personal. Al mismo tiempo, se fomentan las actividades que facilitan la sociabilidad y la interacción entre los propios residentes como la risoterapia, el taichí o las terapias con gafas de realidad virtual.

Los residentes y sus familias encuentran así en los centros DomusVi un hogar que les aporta tranquilidad, donde disponen de un servicio completo y de confianza, con una gran empatía y un trato cercano. Una comprometida plantilla de profesionales vela por su salud y bienestar y está en permanente contacto con la familia para lo que pueda necesitar.

Una tranquilidad que está reforzada por una ratio de vacunación a residentes y equipo profesional del 99%, así como por todas las medidas de seguridad e higiene aplicadas por DomusVi, puesto que esta sigue siendo una de las mayores prioridades para la entidad. Todos los centros de la compañía siguen los procesos del programa 'Cuidado Seguro', auditados y validados por Bureau Veritas, líder mundial en inspección, certificación y ensayos. Este refuerzo extra y proactivo se traduce en un paso adelante para continuar asegurando que los centros cumplen con todas las medidas contempladas en el plan.

Cabe destacar que las residencias de mayores son los lugares más seguros y protegidos para vivir y sus trabajadores diariamente aportan su profesionalidad y vocación al servicio de las personas que atienden, lo que se ve reflejado en la confianza que los residentes y sus familiares depositan en DomusVi, habiendo puntuado a sus centros con un alto nivel de satisfacción en numerosas encuestas.

Actividades de verano

En las residencias para personas de la tercera edad DomusVi Fontibre y DomusVi Zalfonada se despliega un programa de actividades diverso para que los residentes pasen una estancia agradable al tiempo que reciben los cuidados diarios que necesitan. Así, cada semana se llevan a cabo sesiones de estimulación cognitiva centradas en mantener orientada a la persona y en trabajar la memoria, la capacidad de atención y la concentración (lectura, cálculo, musicoterapia, sala snoezelen, realidad virtual…).

Los residentes también pueden disfrutar de actividades físicas (gerontogimnasia, paseos por jardines y terrazas, comidas y salidas al aire libre…) y lúdicas (misa, teatro, cumpleaños, bailes, bingo, actividades intergeneracionales…), así como de actividades de terapia ocupacional, que les ayudan a estimular su autonomía.

* Una gran red de servicios y profesionales en Zaragoza La entidad cuenta con una red consolidada de servicios en la provincia de Zaragoza. Dos residencias para personas mayores en las que trabaja un experimentado equipo de profesionales que acompaña y cuida a los residentes en su día a día:

- DomusVi Fontibre. Calle de Pilar Miró, 15, Zaragoza. Teléfono: 976 304 130.

- DomusVi Zalfonada. Avenida de Salvador Allende, 56, Zaragoza. Teléfono: 976 506 742.