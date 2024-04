"Aspiramos a mejorar la calidad de vida de los vecinos de El Burgo"

Fue reelegido en 2023. ¿Cómo se sintió al ser votado como alcalde por segunda vez consecutiva?Contento por la confianza de los vecinos y porque sigan confiando en el proyecto que lidero. Han respaldado nuestra gestión, que es la continuación de varios años de trabajo. Es muy satisfactorio. ¿Está llevando a cabo planes que no le dio tiempo en la anterior legislatura?Sí, lo más importante fue el colegio público integrado, el aulario de secundaria. Se empezó a tramitar en la anterior legislatura, pero no se llegó a tiempo y, en la actualidad, estamos con los procedimientos para ponerlo en marcha. Quiero hacer hincapié en lo complicado que fue el anterior mandato, marcado por la pandemia de la covid-19. Fue muy duro, con dos años prácticamente en blanco. Y, aun así, conseguimos cumplir en torno al 95% del programa. Hace un par de meses, anunció esa inversión de dos millones para el edificio de secundaria. ¿Cómo repercutirá en el pueblo?Creemos que es fundamental para el crecimiento de El Burgo, para que la gente opte por desarrollar su recorrido vital en el municipio. Muchas personas que vienen a trabajar aquí nos preguntan primero por los colegios. Gracias al instituto, podremos aumentar la población y facilitar el día a día a las familias que estén ya instaladas. ¿Cuáles son las cuestiones que más urgen para impulsar el desarrollo del pueblo?La vivienda es uno de lo más destacados. Somos una localidad muy tensionada a nivel industrial y precisamos de la construcción de pisos, tanto libres, como VPO o de alquiler, para atender toda la demanda habitacional que está surgiendo. Estamos hablando con diferentes empresas para buscar financiación que nos permita construir las viviendas protegidas que tenemos previstas. Sí nos gustaría que el Gobierno de Aragón tuviese en cuenta las tensiones industriales de municipios como el nuestro. Una localidad con casi 2.000 cartillas no puede tener un único médico. Los refuerzos de la tarde no solucionan el problema. Reclamamos a Sanidad un segundo facultativo y, también, un pediatra, dado que nuestro municipio tiene una de las mayores tasas infantiles de Aragón. ¿En qué punto industrial se encuentra la localidad?No paramos de crecer, tanto con los nuevos proyectos de las empresas ya activas en nuestros polígonos, como con negociaciones con otras compañías que quieren instalarse aquí. Hemos aprobado ya el avance de modificación del PGOU para ampliar los metros cuadrados industriales en más de 60 hectáreas, y atender toda la demanda que menciono. El Burgo de Ebro es uno de los principales polos industriales de Aragón y en un futuro cercano lo será aún más. ¿Qué impacto social espera dejar en sus vecinos?Aspiramos a mejorar el bienestar, las oportunidades y la calidad de vida de todos los vecinos. Debemos dar respuesta de la mejor manera a las necesidades de los burgoleses, cada uno con sus circunstancias.

Hay dos colectivos que quiero destacar: nuestros mayores y los inmigrantes de El Burgo. Respecto a los primeros, contamos con una residencia de casi 80 plazas que a día de hoy está llena, además de becas municipales para quienes tienen dificultades para afrontar el pago de este servicio. Sin olvidar la modernización de la escuela de adultos, que cuenta desde enero con equipamiento informático renovado. En cuanto a los inmigrantes, me gustaría mencionar que se han integrado en nuestra sociedad de forma ejemplar y que contribuyen a la convivencia del pueblo de manera intachable. ¿Qué le diría a la gente para que visitara El Burgo de Ebro?Que les acogeremos con los brazos abiertos. Es un pueblo tranquilo y acogedor. Animamos a recorrer nuestras calles, nuestros bosques, las ruinas romanas o los vestigios de la Guerra Civil.

Una apuesta por la vida en El Burgo de Ebro

Para el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, los proyectos que se han puesto en marcha estos últimos años no son suficientes y, por ello, pese a que "en esta primera etapa de mi segundo mandato ya estamos dando respuesta a las necesidades que el municipio necesita, no nos quedamos quietos", asegura su alcalde Vicente Royo. El Consistorio ya ha anunciado actividades que no solo mejorarán la estabilidad de esta localidad de casi 2.500 habitantes, sino que darán vitalidad al municipio y cubrirán las necesidades de sus vecinos en ámbitos como el deportivo o el cultural.

"En los próximos meses se celebrarán actividades que seguirán dinamizando la vida de la localidad, como la segunda edición de la Burgo Cup, el campeonato aragonés infantil y cadete de fútbol sala femenino o la primera edición del Festival Asalto, que tendrá lugar en mayo", enumera el primer edil.

Eso sí, estas actividades, que pondrán en movimiento a sus vecinos y vecinas, se complementarán con otras actuaciones inversoras: "Continuaremos llevando a cabo las mejoras que precisan los vecinos de El Burgo de Ebro para su día a día, como son la renovación de espacios de las piscinas municipales, la mejora de la plaza del pabellón y su entorno -ya concluida- o la mejora de la accesibilidad al Centro Cultural, por poner tres ejemplos", garantiza su alcalde. En esta localidad, en pleno desarrollo industrial, apuestan por calidad de vida fuera de la gran urbe.

Un completo programa para las fiestas de San Jorge y la Virgen

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y la comisión de festejos han preparado un completo programa para las fiestas de San Jorge y la Virgen, que se celebran entre mañana 19 de abril y el domingo 5 de mayo. Las actividades son muy variadas y abarcan ocio, tradición, cultura y deporte. Este viernes tendrá lugar el primer acto, con la actuación de la Ronda de Boltaña en el Centro Cemube. El sábado hay previstos, entre otros actos, un concurso de ranchos y otro de sangrías, tardeo canalla con DJ Rialto y DJ Jesús Martínez y discomóvil.

El domingo 21 habrá encierro por la calle Mayor y actuación del humorista Mario Ezno; al día siguiente, vaca embolada o concurso de lanzamiento de huesos de oliva; y el 23, Día de San Jorge, Santa Misa y encierro. El sábado 27 está previsto celebrar el trofeo femenino de guiñote y, una jornada más tarde, el Encuentro de Escuelas de Jota. Para el viernes 3 de mayo se ha organizado la entrega de premios del XIV Concurso de Relatos Cortos y la actuación del humorista Diego Peña en el Cemube.

El sábado 4 de mayo actuarán Los Tropezantes de Almozandia, mientras que la tarde se reserva para el encierro, para la presentación de las Reinas 2024 y para la entrega de premios del Concurso de la Portada del Programa de Fiestas San Roque. Finalmente, el domingo 5 de mayo tendrá lugar la tradicional romería, a lo que seguirá la Santa Misa en la ermita. Cierra el programa un acto con obstáculos en la plaza de toros.