Aragón expone y premia la responsabilidad social y las buenas prácticas de sus empresas

Laboratorio de Sueños, Nice to Eat You, Océano Atlántico, la Universidad de Zaragoza y Taisi son las cinco organizaciones que van a recibir el Premio RSA 2019 en la categoría de autónomo/a, pyme, gran empresa, entidad sin ánimo de lucro, y la nueva categoría ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), respectivamente.

El próximo 11 de diciembre, en la jornada anual de la Responsabilidad social de Aragón, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo autonómico, Arturo Aliaga, junto con los agentes sociales, harán entrega de dichos reconocimientos, en una jornada en la que cada ganador realizará una exposición de su buena práctica en la gestión socialmente responsable.

El jurado –formado por representantes de las cuatro organizaciones ganadoras de la edición anterior, Pacto Mundial, los cuatro agentes sociales miembros de la mesa RSA (CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme), Comisionado de la Agenda 2030 y otros miembros institucionales– ha seleccionado a estas cinco organizaciones entre las 42 candidaturas recibidas. Los criterios para la concesión de los premios han sido la alineación a los principios del Plan de Responsabilidad Social de Aragón; el grado de novedad de la buena práctica; los resultados logrados; la posibilidad de generalización de la buena práctica a otras organizaciones; y, en el caso del Premio ODS, la alineación de la iniciativa o buena práctica con los 17 ODS y las 169 metas de la Agenda 2030, el impacto de esta y su medición a través de indicadores concretos.

El Plan de Responsabilidad Social de Aragón, puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico en colaboración con los agentes sociales, se inició en abril de 2016. En casi 4 años, 748 organizaciones han recibido el Sello RSA, con un impacto directo en 110.000 empleos. De ellas, 432 son pymes (el 57,5%), 187 entidades no lucrativas (25%), 73 grandes empresas y empresas públicas (10%) y 56 autónomos (7,5%). En el marco del Plan RSA se han realizado más de 50 jornadas de difusión con la asistencia de más de 5.000 personas y se han formado en 75 cursos a 1.100 empresarios, empleados y responsables y técnicos de entidades y oenegés.

En la nueva categoría ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Taisi recibirá el premio por ‘Hacemos camino al andar’, el resultado de la alineación de la estrategia de la compañía con los 10 principios del Pacto Mundial. En el caso de la empresa Océano Atlántico, este reconocimiento se debe a la iniciativa ‘Océano Saludable: una propuesta hacia el modelo de empresa saludable’, centrada en fomentar el bienestar de los trabajadores.

Por su parte, la pyme Nice To Eat You es la primera ‘app’ en España que lucha contra el desperdicio de alimentos al mismo tiempo que ayuda a personas en riesgo de exclusión. En la categoría de autónomo, el ‘Club Insomnia’ de Laboratorio de Sueños ofrece a sus clientes contenido como valor añadido. Por último, la Universidad de Zaragoza, como entidad no lucrativa, recibirá la distinción por ‘Erasmus Rural’, prácticas en localidades de pequeña dimensión de la provincia de Zaragoza.