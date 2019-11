'Comiendo con cerveza', una iniciativa de ambar

"Las mujeres todavía no han alcanzado su lugar en la sociedad"

Tras más de 30 años trabajando en un mundo, hasta entonces, de hombres, María Jesús Lorente, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón, reconoce que sigue habiendo motivos para significarse, aunque espera que no por mucho tiempo. Por Leticia Buendía

María Jesús Lorente, presidenta de Arame, disfrutando de la propuesta de Ginger Fizz Bar para el certamen Tenedores Cerveceros. Aránzazu Navarro

"Mientras exista desigualdad y las mujeres no ocupemos los puestos de responsabilidad y estemos en los sitios donde se toman las decisiones, tendrá sentido una asociación que luche y trabaje para cambiar esa realidad y ponernos en el lugar que nos corresponde". Con esta declaración de (buenas) intenciones, María Jesús Lorente, actual presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón (Arame), analiza, botellín de cerveza en mano, el panorama actual de la mujer en el mundo empresarial desde una de las mesas que presiden la entrada de Ginger Fizz Bar, en Zaragoza.

Entre los problemas que perpetúan esta brecha, para Lorente existen tres principales: el acervo cultural, la carencia de modelos y ejemplos femeninos y la falta de confianza a la hora de romper ciertos moldes. "Es muy complicado. Cuando propones a una mujer para promocionarla, eso también significa que va a adquirir una mayor responsabilidad, que muchas veces se traduce en más tiempo -relata la presidenta de Arame-. Y eso se lo tienes que quitar al ámbito doméstico, que, a día de hoy, sigue recayendo en un porcentaje muy alto en las mujeres. Afortunadamente, vamos cambiando, porque las leyes nos están obligando a hacerlo".

Liderazgo femenino

Aunque legal y jurídicamente no existe ninguna diferencia, ya que los derechos y las obligaciones son las mismas, Lorente sí reconoce que, a la hora de dirigir una compañía, el liderazgo femenino tiene ciertos matices que le diferencian del masculino. "Por ejemplo, trabajar por y desde la inteligencia emocional lo hacen muchas veces mejor las mujeres. No porque los hombres no sepan utilizarla, sino porque no se les ha enseñado a aplicarla y no la han practicado". Aunque se define a sí misma como feminista, para la presidenta de Arame este término no denota superioridad ni enfrentamiento. "Lo bueno que tiene trabajar con hombres y mujeres es que somos más competitivos y enriquecemos la gestión, porque tenemos dos modelos, dos formas de enfocar los problemas".

Cervecera desde joven, ahora, en la madurez, Lorente, quien compagina su trabajo como empresaria con la docencia en la Universidad de Zaragoza, disfruta, sobre todo, de esta bebida en compañía. "Para mí, lo más importante del fin de semana es sacar tiempo para pasarlo con mis amigos, que, además, también son cerveceros". En su papel de presidenta de la asociación: "Como vamos a tantos sitios y nos conoce tanta gente, siempre somos las primeras en recibir nuestra copa de Ambar, y eso es un lujazo", añade.