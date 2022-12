Ahorro energético, confort térmico y otras ventajas de la obra nueva

Cuando uno se embarca en la aventura de comprar una vivienda, se va enfrentando a muchas decisiones. La primera es obvia: ¿obra nueva o segunda mano? Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. La localización dentro de la ciudad, el precio del inmueble, las calidades, los sistemas de climatización o si tiene zonas comunes, piscina y garaje son algunas de las características que hay que poner en la balanza.

Si hasta ahora el precio había sido un factor determinante, la primera gran ventaja de comprar una vivienda de obra nueva en Aragón es el ahorro energético, que a medio plazo rentabiliza ese esfuerzo extra inicial. El aislamiento térmico tanto de muros como de la carpintería y las ventanas de un piso a estrenar contribuye a que la temperatura interior se mantenga, tanto en verano como en invierno. Además, el sistema de aerotermia, que es actualmente el empleado en la mayoría de promociones nuevas, ofrece un confort térmico que no se consigue con ningún otro tipo de calefacción o aire acondicionado. Lo más habitual es que funcione con hilo radiante por el suelo, es decir, adiós a los radiadores y a las rejillas en la pared. Esta tecnología también renueva el aire de la estancia por lo que no es necesario ventilar la casa abriendo las ventanas.

Esta forma de construir los edificios hace que un piso de los considerados como de categoría A en eficiencia energética suponga un ahorro de hasta el 95% frente a una vivienda convencional más antigua, de las de tipo C. Así, además de poder vivir siempre a 21 grados, olvidarse de los calefactores para un baño congelado por la mañana o del frío agresivo del aire acondicionado en verano, el bolsillo también lo nota.

Hogar a estrenar

Pero esta no es la única ventaja de comprar un piso de obra nueva en Aragón. Escoger esta opción también asegura, a no ser que suceda algún imprevisto, que los gastos de mantenimiento y las derramas van a ser menores. En una casa con la instalación eléctrica, las tuberías y todos los sistemas nuevos es menos probable tener que gastar dinero en arreglos a corto plazo. Esto es también un beneficio a nivel del edificio, que si es de obra nueva debe tener ascensor, ser accesible y estar preparado, en definitiva, para que los vecinos no tengan que asumir grandes inversiones.

Comprar un piso nuevo tiene también un componente sentimental, el de estrenar un hogar en el que nadie ha vivido antes. Esta ventaja lleva asociada otra, que tiene que ver con la decoración y distribución. En una vivienda de obra nueva se suele poder elegir los acabados de la cocina o los baños, incluso es factible escoger la distribución. Conseguir la casa de tus sueños sin tener que hacer obras cuando ya se está viviendo en ella es una gran ventaja a tener en cuenta.

Siempre hay excepciones pero, por lo general, la media de edad de las construcciones nuevas suele ser similar. Las familias con niños son el principal cliente potencial de estas promociones que, a menudo, tienen zonas comunes. De hecho, el deseo de vivir en una casa con piscina, pista de pádel, gimnasio y zona ajardinada es uno de los principales motivos por los que se opta por un inmueble nuevo más alejado del centro. Todo esto sin olvidar la comodidad que supone tener la plaza de garaje dentro de la finca. Llegar con la compra, con maletas o con un carrito de bebé y poder subir al piso directamente desde el coche con el ascensor es otra de las ventajas de las viviendas de obra nueva.

Por último, un factor muy importante a la hora de decidir entre obra nueva o segunda mano es la garantía. En el primer caso, el vendedor particular solo se hace cargo de los posibles problemas durante seis meses. En cambio, en los pisos nuevos se cuenta con el respaldo del constructor durante un año, tres o diez, dependiendo del tipo de desperfecto.