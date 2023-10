Agilidad administrativa y reducción de costes, claves del agua en el sector agrario aragonés

La grave sequía que ha experimentado el país este año ha arruinado los cultivos de cientos de agricultores, provocando considerables descensos en las cosechas que están teniendo un notable impacto en la economía, el cual afecta tanto a los productores como a los consumidores. Pero esta situación ha llevado también a que haya aumentado la concienciación con respecto al agua, un recurso esencial para el ser humano que es preciso regular para que se puedan llevar a cabo los proyectos que la sociedad necesita.

Esta cuestión fue una de las que centró el encuentro de Conversaciones HERALDO que se celebró el pasado miércoles en las instalaciones del diario y que reunió al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper; al gerente de Agua para Agricultura de Acciona, Gabriel Sevillano; y al presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez. La cita, organizada por HERALDO y Acciona y bajo el título ‘Agua: en busca de un modelo sostenible contra la sequía. La situación en Aragón’, estuvo moderada por Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía del diario.

Los expertos comenzaron valorando la situación actual. "Una de las conclusiones que podemos sacar en este año es que por fin la sociedad le ha dado importancia al agua, que muchas veces parece que es algo de regantes y que siempre va a salir del grifo. Hemos tenido que ajustar los prorrateos y no hemos podido dar todo lo que la demanda nos pedía, pero sí que hemos llegado al objetivo final de campaña, algo que ha sido posible porque hemos dosificado el agua. En cualquier caso, este año hemos dejado de ingresar unos 60 millones de euros por la sequía", expuso Pérez.

Samper, por su parte, indicó que "no puede haber territorio vivo donde no hay agua, ni tampoco alimentación. Creo que se está perdiendo la apuesta por el regadío y el agua, y por eso considero que la regulación es importante. Hay que contemplarla en los propios cauces y no en las derivaciones, porque así se genera un problema sobrevenido al tener que aplicar costes energéticos, cuando lo natural sería aplicar el sentido común y evitarlos".

Sevillano destacó en su turno el papel de Acciona como "líder en el ciclo integral del agua". "Hemos creado una división que es Agua para Agricultura, impulsando obras como la mayor instalación fotovoltaica de regadío, que está en Montesusín y con la que los regantes están muy satisfechos. Queremos acompañar a las comunidades de regantes en su gestión, con financiación, construcciones y temas energéticos, pero eso no tiene sentido si no se da un uso eficiente de los recursos y no se abaratan los costes para los regantes. El regadío es el sector que consume más del 80% del agua del país, pero no la gasta, la transforma en alimentos", agregó

Desperdicio

A continuación, los intervinientes coincidieron en señalar que, aunque siempre se pueden hacer las cosas mejor, no hay desperdicio de agua. "Una vez que incorporamos a la gestión la tecnología que la sociedad nos ofrece ya no cabe hablar de desperdicio", apuntó Pérez, añadiendo que son "el sostén del sector agroalimentario, pues este no podría sobrevivir si no suministrásemos alimentos al menor coste posible". Samper destacó la modernización de regadíos y la eficiencia que ha trabajado el sector y señaló que el consumo de agua hay que evaluarlo siempre teniendo en cuenta la transformación de alimentos para la sociedad que se produce con ese uso. En el hecho de definir qué es la eficiencia es donde puso la clave Sevillano a este respecto, que señaló que para él es "que por cada gota de agua seamos capaces de conseguir más kilos de alimento, y eso se consigue con el regadío".

Ante la pregunta del moderador de si se habían hecho las inversiones necesarias para un uso óptimo del agua, el consejero señaló que él no va a parar de reclamarlas. "La sociedad ha valorizado por encima de todo la sanidad y la educación, pero se olvida de que el primer paso que damos cada día es comer. Y elevar la alimentación supone elevar los presupuestos. En una década, las cuentas agrarias de Aragón no se habían movido. Había entre 50 y 60 millones de euros de los fondos para el Plan de Desarrollo Rural, que eran el músculo de apoyo al medio rural, y ahora con el doble del presupuesto global teníamos la mitad de esa cantidad. Yo he logrado elevarlo de forma significativa, porque sin apoyos no hay posibilidades de desarrollo", explicó, subrayando la necesidad de abaratar costes para los regantes y contar con sistemas de apoyo a estas comunidades más eficientes.

En materia de las colaboraciones público-privadas, el responsable de Acciona pidió simplificar trámites para favorecerlas, poniendo como ejemplo de lentitud administrativa un proyecto que han impulsado en el sur del país, destinado a proporcionar una dotación de agua a una comunidad de regantes y basado en la desalación de la del mar, que lleva dos años paralizado.

Haciendo hincapié en la necesidad de agilizar la administración, el miembro del Ejecutivo apuntó que la incorporación de la parte privada es beneficiosa y garantizó que, por la parte que a él le toca, cambiarán las cosas en lo que se refiere a la simplificación y al tema presupuestario. Pérez puso el ejemplo del embalse de San Salvador, pues se encargó a una empresa que actuó directamente con su comunidad de regantes, siendo el proceso ágil y eficiente.

Tras este punto, Menéndez puso encima de la mesa otras cuestiones relevantes, como la legislación o los requerimientos medioambientales. "Es necesario un cambio de ciclo, porque hemos llegado a una exageración medioambiental que hace que sea imposible continuar. La agricultura la está sufriendo y hace falta sentido común", manifestó Pérez, que demandó al consejero que se cambien las cosas en este ámbito y resaltó que el canal ha sido seleccionado por un estudio de cooperación a nivel europeo que pretende demostrar que en estas zonas regables existe la economía circular, reflejando que las unidades fertilizantes que producen las deyecciones ganaderas del área serían suficientes para un abonado racional de sus cultivos.

Samper demandó más responsabilidad en materia medioambiental, pues "se está ideologizando el tema y utilizando de manera torticera. El agricultor es el primer interesado en no contaminar el suelo, porque si no tira el dinero", comentó. Asimismo, indicó que su relación es buena con el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, y que no cree que haya muchos problemas. Sin embargo, recordó que falta por nombrar el director del Inaga, "una figura que tiene que tener un equilibrio entre la labor de control desde la administración pero sin estrangular la vida de la gente". Sevillano, en su caso, concordó con la idea de que el agricultor es "el mayor defensor del medioambiente" y que, en la sostenibilidad, más importante que la pata medioambiental es la económica, pues "por muy concienciado que esté el profesional no podrá seguir con su actividad si su renta no se lo permite".

Por último, en su turno final los profesionales aportaron sus conclusiones. "Los regantes queremos profundizar en la tecnificación, pero noto una ausencia de la sociedad en el tema del agua, cuando en Aragón ha sido una bandera. La Comunidad tiene cerca de 800 hectómetros cúbicos, pero no se hace nada con ellos y hay regadíos que hacer y problemas de abastecimiento que solucionar", resumió Pérez. "Aquí tenemos una situación privilegiada en cuanto a la calidad de los suelos, la climatología y la disponibilidad del agua. Hay que valorar lo que tenemos y creérnoslo. El cambio climático es una realidad, pero soy positivo y creo que saldremos adelante. Lo que debemos hacer es mejorar la comunicación, liberar al agricultor de estas cargas y ponerlo en el centro", concluyó Sevillano.

"Tenemos al agricultor, que es un activo humano importantísimo, desmoralizado. El agua es el motor de la alimentación y no debería estar nunca en discordia, sino que tendríamos que ponerla en valor entre todos. Por eso es necesario dinamizar a través de unas buenas campañas de comunicación, porque hoy mucha gente la ve como un problema", finalizó Samper.

