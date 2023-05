"A los artistas nos gusta provocar a los espectadores, hacerles pensar»

Fotos de viajes, de vacaciones, retratos familiares, de amigos, de grupos de clase. Todo esto y mucho más se enmarca dentro de lo que se considera la fotografía vernácula, un arte tan antiguo como la fotografía misma, que se encarga de capturar la vida cotidiana, el día a día. Y estas fotografías, recopiladas a través de diferentes vías, son el argumentario que Héctor Vacui ha elegido para pintar esta escultura, en la que se pueden ver retazos de situaciones tan costumbristas como una madre con su hijo en la playa, un grupo de mujeres de fiesta o una pareja con un bebé.

"Es una composición en la que predomina el tipo de arte que yo hago actualmente, la fotografía vernácula o foto encontrada. Imágenes costumbristas que me han pasado amigos o que he encontrado en álbumes de fotos, mercadillos o en internet y que las he seleccionado por su tema, color o composición. En todos los casos, son imágenes costumbristas, que me interesa descontextualizar y llevarlas a la obra pictórica. A los artistas nos gusta provocar al espectador, hacerles pensar y esto es lo que quiero conseguir con esta obra", explica Héctor Vacui.

Héctor Vacui ha elegido los tonos fríos, similares a las fotografías analógicas, en su composición. Aránzazu Navarro

Fotografías que ha plasmado utilizando la técnica del acrílico, aunque le hubiera encantado recurrir al óleo, porque le gusta mucho más, pero la falta de tiempo ha hecho que se decantara por esta técnica. "Es una figura en la que sobresalen los tonos fríos, similares a los de las fotos analógicas, con gran predominio del gris en el fondo y los marrones y azules en las figuras", apunta.

Unos tonos similares a los que Goya empleó en su época más oscura, una de las preferidas de Héctor Vacui. "Me gusta mucho Goya, sobre todo sus pinturas negras y su obra ‘Aquelarre’, que pintó en sus últimas etapas. El pintor aragonés es un referente internacional, una figura que, a pesar del paso del tiempo, no ha pasado de moda, porque sus diferentes etapas y estilos pictóricos siguen siendo un referente para muchos creadores", indica.

* Héctor Vacui Héctor Vacui, nacido en Barcelona en 1994, es un artista multifacético que, a lo largo de los años, se ha formado en pintura, ilustración y diseño gráfico. Entre sus muchas intervenciones fue seleccionado para ilustrar los diseños de Iván Royo en la Fashion Week de Aragón y formó parte del plantel de artistas del Festival Asalto 2022, con una obra que consiste en doce ilustraciones de zaragozanos, a los que representa en situaciones muy cotidianas, y que decoraron las marquesinas del tranvía. Vacui está inmerso ahora en la producción de obras pictóricas basándose en fotografías vernáculas que se encuentra en álbumes familiares o por internet, haciendo composiciones de lo más originales.