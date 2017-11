Hace seis años que Javier Milán, chef de La Nueva Karambola, se embarcó en esta aventura después de acumular veinte años de experiencia. Tenía muy claro el enfoque que le iba a dar al restaurante: «Quería trabajar el producto a la parrilla. Hacer un buen plato a la brasa no es sencillo y en Zaragoza no hay mucha oferta. Además, es lo que me gusta cocinar». De este modo, Milán se ha perfilado como un experto chef en pescados cocinados en la parrilla de carbón. La mayoría del producto le llega directamente del norte, aunque tiene proveedores en muchos lugares como Cádiz o Tarragona. Sus propuestas son desde un besugo al orio o un pulpo ‘a feira’ hasta un rodaballo o una chuleta de vaca a la brasa, porque las carnes también tienen espacio en La Nueva Karambola.