Un microscopio sin lentes para buscar aliens

¿Qué hace falta para encontrar vida extraterrestre? ¿Hallar muestras de agua? Llevamos años invirtiendo ingentes sumas de dinero en esa búsqueda y, de momento, nada de nada. Jay Nadeau y sus colegas del Instituto Caltech de California creen que lo mejor sería mandar sondas espaciales a otros planetas dotadas de un buen microscopio. Concretamente de un Microscopio Holográfico Digital creado por ellos mismos, tal y como exponen en la revista 'Astrobiology'.

Tiene sentido. Porque los microscopios tradicionales no pueden usarse en el espacio, y además es poco probable que si hallamos organismos vivos en otro planeta o satélite, sobrevivan a un viaje desde su hogar hasta la Tierra. El Microscopio Holográfico ofrece una solución porque no tiene partes móviles y no usa lentes para enfocar los objetos, sino un láser que muestra el movimiento 3D de partículas microscópicas. Por si fuera poco, el microscopio analiza el movimiento de la materia que 've' para determinar si lo que tiene delante es una partícula de polvo o un organismo vivo.

Los investigadores están convencidos de que el invento podría funcionar en Encelado, una de las lunas de Saturno, que tiene un océano gigante protegido por una cubierta helada. En una de las caras del satélite, la corteza de hielo está perforada por grandes géiseres que lanzan vapor al espacio. Su nuevo microscopio, auguran, podría identificar microbios si se coloca en sondas que crucen esos chorros de agua evaporada. Después de todo, no hay que olvidar que la NASA describió hace poco a Encelado como el lugar donde más cerca hemos estado hasta ahora de encontrar los ingredientes necesarios para la vida.