La ciencia del ayuno y la vigilia

La Semana Santa es tiempo de procesiones y torrijas, pero también de ayuno. Cada Viernes Santo, la Iglesia les pide a los católicos practicantes que observen la abstinencia (o vigilia): no comer carne, y el ayuno: que hagan una sola comida al día (aunque no se prohíbe tomar algo de alimento por la mañana y por la noche). Lo que posiblemente ignoran los fieles es que abstenerse de probar bocado durante 24 horas tiene, desde el punto de vista científico, importantes ventajas para la salud .

Es más, cada vez son más los beneficios que se le atribuyen a practicar el ayuno controlado, o ayuno intermitente. Consiste, en esencia, en ciclos de una dieta de cuatro o cinco días cada mes (o cada dos meses) que imita al ayuno disminuyendo la ingesta calórica de una persona entre un 34 y 54%, con una composición específica de proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes. Tal y como demostraron hace poco Valter Longo y sus colegas de la Universidad del Sur de California (EE. UU.), esta práctica reduce factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial, así como los signos de inflamación (medidos por los niveles de proteína C-reactiva). Además de conducir a una pérdida de peso debido a reducción de la grasa corporal, sin afectar a la masa muscular. A efectos prácticos, los investigadores demostraron que la dieta reduce el riesgo de cáncer, diabetes, problemas cardíacos y otras enfermedades relacionadas con la edad. "No podemos ayunar completamente y beber solo agua durante cinco días consecutivos si no es en clínicas especializadas, porque no todo el mundo está lo bastante sano para resistirlo, y puede ser peligroso", aclara Longo. Sin embargo, añade, "la dieta que simula el ayuno puede hacerse en casa con supervisión de un médico, sin riesgo y con todos los beneficios para la salud que aporta el ayuno".

Sabe bien de lo que habla. Hace unos años, hizo otro interesante descubrimiento. Estaba investigando a los habitantes de una remota comunidad ecuatoriana llamada Loja, afectados de enanismos e inmunes frente al cáncer. Según pudo comprobar, esta inmunidad era debida a la falta de actividad de la hormona de crecimiento. Y llegó a la conclusión que se puede simular el efecto protector en cualquier otro individuo simplemente privando a las células de sus nutrientes mediante el ayuno. Concretamente, ciclos de ayuno de dos días detenían la progresión de tumores en varios tipos de cáncer. Por si fuera poco, ayunar también era útil si se aplicaba quimioterapia, entre otras cosas porque evitaba los efectos secundarios tóxicos del tratamiento.

Tan poderoso es el efecto del ayuno que puede incluso revertir la diabetes. En otra serie de experimentos recientes, Longo y sus colegas demostraron que someterse a un ayuno controlado reprograma las células que han dejado de producir insulina y las convierte en productoras de insulina.

Las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple podrían besar también la lona si se generalizan las dietas al ayuno. En dietas que simulan la privación de alimentos, el cuerpo produce cortisona, una molécula que destruye a las células autoinmunes. Además de que estimula la producción de nuevas células sanas, activando a las células madre. A la vez que mejora la actividad de las células de defensa, los linfocitos T, responsables de la inmunidad.

Y no acaban ahí los 'milagros' del ayuno. A todo lo anterior se le suma que, en edades avanzadas, esta práctica aumenta el número de células madre en múltiples órganos y fomenta la regeneración neuronal, aumentando el aprendizaje y la memoria. Además de que incrementa la esperanza de vida.

Siempre bajo control médico.