Ciberarqueología al rescate del patrimonio destruido por el Dáesh

Cada martillazo que los yihadistas del Dáesh propinaban con saña contra las esculturas del museo de Mosul (Irak) en febrero del 2015 ha quedado grabado en la memoria colectiva de los ciudadanos de Occidente, atónitos al observar un vídeo que corría por los medios de comunicación y las redes sociales. Ese era el objetivo: provocar el horror y la indignación destruyendo vestigios de Mesopotamia, la cuna de las primeras civilizaciones y un vínculo entre Oriente y Occidente.



Con cada golpe, a Matthew Vincent, nacido en Seattle (Estados Unidos), se le encogía el estómago frente al ordenador de su despacho del Centro de Arqueología Virtual Digitalmed de la Universidad de Murcia (UMU).Automáticamente, Vincent inició un debate en el grupo de Facebook que mantiene con los otros 19 investigadores becados dentro de la Red de Formación Inicial para el Patrimonio Cultural Digital (ITN-DCH), un proyecto europeo Marie Curie., que es nuestra área de estudio", recuerda Vincent.La idea enseguida motivó a su colega del ITN-DCH Chance Coughenour, otro estadounidense que trabaja para el Instituto de Fotogrametría de la Universidad de Stuttgart (Alemania).

Fotogrametría

Precisamente. La plataforma, que inicialmente fue bautizada como #projectmosul , proponía a voluntarios de cualquier parte del mundo subir imágenes de las piezas perdidas que hubiesen obtenido en viajes turísticos y visitas profesionales.–explica Coughenour–. Se trata de una técnica donde la principal fuente de información es la simple fotografía y, a partir de sus dos dimensiones, se puede recrear el objeto tanto en 3D como en 4D, lo que le añade el tiempo y el movimiento".tanto de los restos de Mosul como de otras ciudades históricas de Oriente Medio destruidas por los yihadistas, tales como Palmira o Hantra.que habían recopilado fotografías del patrimonio que encontraban en los reconocimientos del terreno efectuados en Irak. "Uno de ellos me conocía y me las enviaron cuando se enteraron de lo que habíamos montado", recuerda Vincent.Es el caso del antes y el después de la plaza Durbar de Katmandú , hecha añicos por un terremoto, o la reconstrucción de la cabeza de la estatua de San Sebastián , en la estación de Rossio en Lisboa, que un turista decapitó al hacerse un selfi."Por eso decidimos llamar a la plataforma Rekrei , que significa ‘recrear’ en esperanto, un idioma universal sin nacionalidad ni religión. La destrucción del patrimonio no es, por supuesto, nada nuevo. Los ejércitos invasores han borrado los nombres de los reyes anteriores, arrasando el patrimonio con el fin de destruir la memoria del pasado.", defiende el investigador de la UMU.Su colega Coughenour puntualiza: "A partir de una cámara digital común, tenemos la tecnología y la capacidad para crear representaciones digitales del patrimonio y colocarlas en los repositorios y museos virtuales, tanto para el público como para los profesionales. Al hacerlo,".

Voluntarios sin miedo

‘Rumix’ es el nick de Pedro Máximo, un ingeniero civil de Oporto (Portugal) que ha demostrado ser un voluntario aventajado.A pesar de que las cuentas en rekrei.org son anónimas para proteger a los usuarios de represalias a manos de los fanáticos del autoproclamado Estado Islámico, Máximo no tiene problema en desvelar su identidad:Rumix se involucró en el proyecto en cuanto supo que reclutaban voluntarios con dotes como las suyas para la fotogrametría. "No me siento como un arqueólogo –reflexiona–, pero es una experiencia muy satisfactoria cuando termino uno de los modelos y puedo observar cómo era antes de su destrucción".

Modelos fieles al original

El proceso de recreación virtual, paso a paso

Academia y empresas tecnológicas al rescate del patrimonio

Exposición virtual en Ámsterdam

Una obra como las suyas requiere responsabilidad: debe proporcionar un modelo fiel al original. "Me gusta mucho reconstruir en 3D un objeto perdido para compartirlo con otras personas que nunca tuvieron la oportunidad de ver el real y que, desafortunadamente, nunca la tendrán", cuenta Rumix.Sin ir más lejos, el propio creador de la ONG ciberarqueológica no conoció las ruinas arrasadas en Irak y Siria. "No llegué a tiempo –se lamenta Vincent–, pero con Rekrei al menos podré observar cómo fueron"."El primer paso es identificar las localizaciones donde se ha perdido patrimonio –detalla el arqueólogo Matthew Vincent–. Para ello, hemos integrado en la plataforma todas las licencias disponibles de Flickr a través de su API de geolocalización. Los usuarios pueden ajustar el radio de búsqueda a través de un control deslizante, extendiéndolo hasta un kilómetro de distancia del centro de la ubicación por el que están navegando"."Antes, estos voluntarios se han creado una cuenta en rekrei.org tanto para subir fotos de los vestigios dañados como para organizarlas o descargárselas e iniciar el proceso de recreación virtual –continúa Chance Coughenour–. Socios del proyecto, como Agisoft Photoscan, nFrames o 3Dflow, nos han cedido licencias de sus programas de fotogrametría y otros softwares para que los usuarios se los puedan bajar de la plataforma gratuitamente".–precisa Vincent–. Los puntos obtenidos de las imágenes nos dan las coordenadas exactas que tenía el objeto. Por triangulación entre los puntos, se genera una malla y se va creando una superficie con la apariencia y la textura que presentaba la escultura o el templo que estamos rescatando. Después, los modelos se suben a Sketchfab, que es como un YouTube de 3D".Sigue paso a paso la recreación virtual del León de Mosul Ni Chance Coughenour ni Matthew Vincent se han propuesto obtener beneficios económicos con rekrei.org ni dar el salto al ‘crowdfounding’ para recaudar fondos, aunque sí destacan la relevancia de sus socios, principalmente instituciones de investigación académica como Digitalmed, el Instituto de Fotogrametría de Stuttgart, el Centro de Visualización y Tecnologías Aplicadas Espaciales de la Universidad del Sur de Florida y la Fundación Bruno Kessler en Trento (Italia), donde Vincent comienza otra etapa como investigador becado sin dejar de colaborar con la Universidad de Murcia.Además, reciben un respaldo tecnológico por parte de empresas informáticas como Cyark y AD & D 4D, junto al apoyo institucional del Centro de Gilgamesh de Antigüedades y Patrimonio Protección de Irak, del embajador iraquí en Alemania y del excomisario de Museo Mosul de la Cultura o del Servicio Europeo de Acción Exterior, entre otros muchos.El último gran espaldarazo se lo ha brindado Naciones Unidas al incluir a rekrei.org en #Unite4Heritage , un movimiento mundial impulsado por la Unesco para salvaguardar el patrimonio cultural.Gracias al apoyo del Media Lab de la revista británica ‘The Economist’, los artífices de rekrei.org pudieron cumplir el pasado mes de noviembre de 2016 el sueño de montar"No queremos montar una especie de Disneylandia con copias del patrimonio perdido, como se hizo con el arco de Palmira en Trafalgar Square (Londres)", cuenta el arqueólogo Chance Coughenour. Por el contrario, "nuestra idea era reproducir solo algunas piezas para combinar un museo virtual y uno tradicional".