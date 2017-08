Un robot ágil como un pulpo

Los pulpos son animales alucinantes. No tienen esqueleto, están hechos de músculo blando, son extremadamente flexibles y pueden nadar ágilmente en todas direcciones demás de agarrar todo tipo de objetos con extremada destreza. Y es que no hay que menospreciar sus ventosas, que no solo succionan objetos con fuerza sino que también permiten manipularlos, gracias a grupos de músculos especializados. Mucho mejor que cualquier pinza.