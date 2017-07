Para que no te quedes sopa conduciendo

Basta que se te caigan las pestañas dos segundos, lo que dura un parpadeo largo, para que sufras un accidente de tráfico. Es más, según un reciente estudio del Comisariado Europeo del Automóvil un 59,22% de los conductores españoles admite que ha tenido microsueños al volante.

El remedio a los accidentes por somnolencia llega desde Hong Kong. Y no tiene nada que ver con un café bien cargado. Se trata de una app para teléfonos móviles que detecta si un conductor está a punto de dormirse y que ganó dos premios en la última Exhibición Internacional de Inventos de Ginebra el pasado mes de abril. El invento se sirve de la cámara del móvil para hacer un seguimiento en vídeo en tiempo real y analizar en todo momento el rostro del piloto. Si detecta cambios, incluso mínimos, en la posición de la cabeza o en los párpados que puedan ser indicadores de que hay síntomas de fatiga, hace que salte una alarma. Y esta no deja de sonar hasta que el conductor la apaga, con la voz o con la mano, lo que indica que está despierto. Un sistema tan eficaz como barato, ya que no requiere sensores ni dispositivos especiales.

Cheung Yiu-ming, artífice del invento, está convencido de que su uso masivo aumentaría la seguridad en las carreteras. Sobre todo para los profesionales y los que llevan maquinaria pesada, que tantas horas pasan al volante.