Airbnb: 30.000 millones de euros debajo de un colchón (hinchable)

Joe Gebbia y Brian Chesky no fueron ni los primeros ni los únicos en compartir piso con otros para poder pagar el alquiler. Probablemente ya en la prehistoria nuestros antepasados permitieran a otros habitar en su cueva a cambio de alimento, pieles o lo que fuera. La cosa viene de lejos. Pero a Gebbia y Chesky no les sobraba ninguna habitación, ni cama, en el céntrico loft que compartían en San Francisco. Así que compraron ¡tres camas hinchables! y compartieron ellos mismos habitación. Alojamiento, desayuno y compañía para visitantes ocasionales en San Francisco ¡a 80 dólares la noche! Así surgió Airbnb (de Air Bed and Breakfast: cama hinchable y desayuno), el sitio de moda en internet que pone diariamente en contacto a miles de personas para ofertar y reservar viviendas privadas. La empresa fruto de ese humilde colchón está hoy en día valorada en casi 30.000 millones de euros.

La necesidad, madre de todas las innovaciones