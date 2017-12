Ciencia y fútbol. Edición especial balón de oro

En el improbable caso de que Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar se hayan cuestionado cuánto pesaría y, sobre todo, cuánto valdría un auténtico balón de oro en el todavía más improbable de que lean este texto –no porque no gusten de la divulgación, sino porque ellos "ya no leen la prensa"–, yo sí lo he hecho. Aunque no precisamente porque aspire a conquistar en algún momento el susodicho trofeo. Y los resultados son llamativos.

Calculemos