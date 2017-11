Por qué hay que bajar de los pedestales y explicar la ciencia a los 'cuñaos'

"Hay que bajar de los pedestales, salir de la facultad y abordar la ciencia de forma cercana y sencilla. No hace falta gritarle al ‘cuñao’ que usa homeopatía, sino hablar y explicarle. No somos más listos los de ciencias y la divulgación ayuda a que la ciencia se normalice en nuestra sociedad". Con estas palabras agradeció Fernando Gomollón el Premio Savirón Jóvenes Divulgadores que ayer se entregó en la Facultad de Ciencias.

En la sala de grados, todos estaban convencidos de la importancia de la divulgación de la ciencia. "Se suele dar la ‘excusa’ de que divulgar es una forma de que los investigadores devuelvan a la sociedad lo que esta paga con sus impuestos, pero va más allá de esa deuda: divulgar es fomentar la cultura científica, la cultura en general", señaló Gomollón.

También los otros premiados destacaron que "la información científica nos hace más libres", como dijo Rafael Bachiller, Premio a la Trayectoria en Divulgación, ‘ex aequo’ con el ciclo Encuentros con la Ciencia de Málaga. Su responsable, Enrique Viguera, indicó que "vivimos en una sociedad tecnológica pero no la comprendemos; la ciencia abre la puerta al pensamiento crítico". En su opinión, "no podemos permitirnos el lujo de ser ignorantes porque la ciencia no solo es una aventura fascinante sino necesaria".