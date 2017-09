D+i TOP financia proyectos de divulgación inclusiva

Se encuentra abierta la convocatoria de ayudas a proyectos de divulgación de la ciencia D+i TO P , Divulgación Innovadora También para Otros Públicos, para impulsar con financiación una divulgación científica inclusiva, accesible a todos los ciudadanos y orientada a la integración social. Aquí están las bases de la convocatoria, lanzada por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con Ibercaja Obra Social y la empresa Rafer.

Hasta el 25 de septiembre permanecerá abierto el plazo de recepción de proyectos de divulgación innovadora, bien específicamente dirigidos a públicos desfavorecidos o alejados de los canales habituales de la divulgación científica o bien diseñados para todos, accesibles a todos. El objetivo de la convocatoria D+i TOP es llevar la divulgación de la ciencia más lejos, facilitando, con una dotación económica de un máximo de 3.000 euros, la realización de acciones de divulgación de la ciencia. Se buscan proyectos piloto de nueva creación u otros ya existentes que planeen ampliar su alcance para llegar a esos públicos difíciles: desde personas con discapacidad a habitantes del medio rural o sectores vulnerables de la población.

Un lugar, un colectivo, un grupo de personas serán finalmente los beneficiarios de esta convocatoria, como receptores de la acción. Por un acceso universal a la cultura científica; porque la ciencia no es patrimonio de una élite sino de la sociedad en su conjunto.

Uno de los grandes retos de la divulgación de la ciencia hoy en día es no llegar siempre a los mismos. Bien contada, la ciencia despierta interés e incluso existe un fenómeno fan: de los mejores blogs, los monólogos de humor, los buenos programas de televisión, revistas, podcasts... Pero, más allá de este territorio conquistado, hay públicos más difíciles de alcanzar a los que no hay por qué renunciar. Por esto nace la convocatoria D+i También para Otros Públicos, para que no haya excluidos y que ni las distintas capacidades, ni la edad, ni el lugar en que vive o el sueldo que cobra alejen a nadie de la ciencia.

La primera edición de esta convocatoria de proyectos se presentó el pasado 10 de junio, en el encuentro temático D+i También para Otros Públicos, celebrado en Zaragoza, en el Centro de Arte y Tecnología Etopia, con la asistencia de un centenar de profesionales de la divulgación de la ciencia: periodistas, científicos, profesores, trabajadores y educadores sociales, personal de museos, programadores culturales, estudiantes... Surgido de las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i que anualmente se celebran en Etopia bajo la coordinación de Pilar Perla, dicho encuentro fue un foro de debate sobre esos públicos 'difíciles' y de aprendizaje del diseño y adaptación de actividades divulgativas accesibles a todos.