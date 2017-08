Las lenguas más rápidas

Cambian de color con una facilidad asombrosa, sus ojos giran de manera independiente para no perder detalle de lo que les rodea y proyectan la lengua a una velocidad superior a 100 km/h con el objetivo de capturar a sus presas. Hablamos de los camaleones, unos auténticos 'superhéroes' naturales a los que David Álvarez dedica su último post en el blog Naturaleza Cantábrica. Como cuenta este biólogo, no solo cambian de color para confundirse con el medio en el que viven y pasar desapercibidos ante los depredadores, sino también para comunicarse entre ellos. Mediante cambios de color, que se pueden producir en pocos segundos, los camaleones pueden manifestar distintos estados de ánimo: agresividad, dominancia, estrés, receptividad sexual por parte de la hembra, o todo lo contrario, pueden indicar a los machos que ya están fecundadas y que no tienen interés en aparearse.