La teoría cinética del fútbol

Más en detalle, la teoría cinética de los gases asume que un gas ideal está compuesto por un ingente número de moléculas idénticas espaciadas entre sí por distancias suficientemente grandes en relación a su tamaño como para no estar vinculadas entre sí y moverse de forma independiente. Que estas moléculas colisionan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene de forma elástica, es decir, sin deformarse ni deteriorarse. Y que durante estos choques se produce transferencia de energía cinética, parte de la cual se libera en forma de calor.

Puede admitir discusión que dicha modelización resulte más o menos asequible y fácil de entender; pero lo que es indiscutible es que no resulta una teoría -al menos a priori- demasiado atractiva o 'vendible' a ojos de los estudiantes y en general de todas aquellas personas que se acerquen por primera vez a la misma…

… Hasta que entra en juego el fútbol y más en concreto los trepidantes partidos de la liga inglesa, en los que los 22 protagonistas corren desaforadamente por el césped como pollos sin cabeza. Un permanente y caótico circular que los emparenta o al menos acerca a las partículas gaseosas descritas por la teoría cinética de los gases ideales.

Pero conviene aclarar que lo anterior no es del todo exacto. Porque, en realidad, y tal y como acaba de demostrar un equipo de investigadores franceses de la Ecòle Centrale de Lyon en un artículo publicado en 'Physical Review Fluids', los futbolistas de los equipos ingleses –salvo el City de Guardiola, of course- se mueven por el rectángulo de juego de un modo equiparable a las partículas de un fluido en régimen turbulento -como, por ejemplo, el que experimenta las moléculas de la leche al verter un chorro de la misma sobre la superficie del café-; y caracterizado nuevamente por un caótico movimiento, pero en el que ahora las partículas al estar más próximas entre sí, están conectadas o vinculadas, por lo que se mueven de forma conjunta o con una cierta cohesión 'interna'. Lo mismo que los futbolistas, que siguen la trayectoria de la pelota 'en bloque'.

No obstante, y salvando las distancias, la analogía con las moléculas del gas ideal de la teoría cinética es bastante afortunada como primera aproximación. Además de una apuesta segura para concitar un inmediato interés.

'Bola extra' (especialmente recomendada para los más quisquillosos): lo que sí es completamente equiparable a un gas ideal es un partido de patio de colegio impuesto por el profesor de gimnasia a toda la clase. Y en el que, mientras la mitad de los alumnos persiguen sin mucho tino el balón, la otra mitad –mi hija y sus amiguitas incluidas-, huyen despavoridas del mismo corriendo en sentido contrario.