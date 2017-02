Crochet para explicar matemáticas

Por insólito que parezca, lo último en divulgación matemática no es ni un vídeo de YouTube ni una serie de televisión, ni tampoco una app para smarthpones. Se trata de algo mucho más artesano y tradicional: un arrecife de coral hecho de crochet. Sí, has leído bien. Lo han creado las hermanas Wertheim, fundadoras del Institute For Figuring, que pretende mostrar cómo " ideas que por lo general se presentan en términos abstractos a menudo pueden ser traducidas en actividades físicas tan atractivas que terminemos comprendiéndolas como si estuviéramos jugando en un jardín infantil", según recoge la web de BBC. El arrecife de coral tejido es el ejemplo perfecto. Porque permite modelar el espacio hiperbólico, un alucinante modelo de geometría que los mismos matemáticos tardaron siglos en conceptualizar y aceptar, pues crea configuraciones que desafían los teoremas descubiertos por Euclides hace 2.000 años. De hecho, ni siquiera se puede modelar con ordenadores: la única forma de hacerlo es con crochet.