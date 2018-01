¿Te gustaría ver un 'google maps' nocturno?

“ Desde 2003, los astronautas han tomado fotos desde la Estación Espacial Internacional. Muchas imágenes han sido publicadas por diferentes medios de comunicación e internet. Sin embargo, la mayoría, sin publicar, permanecen en el archivo sin haber sido mostradas al mundo. Hemos hecho una selección en una galería para mostrar más de mil ejemplos de ciudades durante la noche. Pero aún quedan cientos de miles de imágenes por descubrir ”. Así introducen su proyecto los autores de 'Cities at night' , físicos y astrofísicos de la Universidad Complutense que trabajan con la inestimable ayuda de más de 17.000 voluntarios repartidos por todo el mundo.

Será el primer mapa mundi nocturno, hecho en España y 'abanderado' de la ciencia ciudadana. Los voluntarios, cuenta Lucía García, responsable del proyecto junto a Alejandro Sánchez, ayudan a “clasificar, localizar y georreferenciar” las imágenes que se obtienen desde la Estación Espacial Internacional. “Desde que la NASA y la Agencia Espacial Europea apoyan la difusión del proyecto, el número de voluntarios se ha disparado”. Buena plataforma para el ciudadano, desde la que contribuir al avance de la ciencia y, con él, a la mejora de nuestro bienestar.

Estos científicos tienen abierta una campaña de crowdfunding para diseñar 'Lost at night', un videojuego que hará más atractivo el trabajo de los voluntarios. Ellos verán las imágenes y tendrán que jugar a identificarlas, a adivinar de qué ciudad se trata. “La NASA -explica Lucía García- tiene casi medio millón de fotografías tomadas por los astronautas, a todo color y con gran resolución. Son las que queremos utilizar para nuestro mapa tipo 'google maps' del mundo de noche”.

“El problema -revela- es que estas imágenes no están organizadas, de modo que no sabemos qué ciudad es la que se ve en cada fotografía”. Y así fue como nació 'Cities at night', el proyecto que reparte estas fotos por el mundo para, a través de voluntarios y diversas aplicaciones, ir identificando las ciudades y montando el puzzle a escala global. Parte del mapa mundi ya está a la vista en la web del proyecto.

“Además de ser bonito”, dice García, este mapa contiene datos sobre la iluminación nocturna a los que los científicos no han tenido acceso hasta ahora. Enseguida, estos datos se han mostrado útiles para estudiar los efectos de la luz artificial en el planeta, sobre nuestro reloj biológico y la aparición del cáncer, sobre el comportamiento de aves, tortugas, murciélagos..., investigaciones sobre eficiencia energética con la evolución del gasto en alumbrado público, seguridad vial, preservación del patrimonio cultural...

El impacto de 'Cities at night' es, de momento, incalculable, pero lo que sí es seguro es que servirá para combatir un tipo de contaminación muy perniciosa para la salud y el medio ambiente. Los investigadores saben que el proyecto repercutirá en la ciencia, en la economía, en la educación, en el individuo, la sociedad, el medio ambiente, la política y la tecnología. En las imágenes del nuevo mapa, los científicos son capaces de identificar hasta la tecnología de iluminación que emplea cada ciudad.

Precisamente, España es el país europeo que más gasta en alumbrado público. La contaminación lumínica aumenta cada año tanto en intensidad como en área y, según Lucía García, “con la migración a LED estamos sufriendo un cambio de color; se están instalando luces frías en lugar de cálidas y esto nos afecta negativamente, puesto que esta luz es más energética”. Con el nuevo mapa se detectarán las fuentes de contaminación, las que derrochan energía y lanzan luz innecesariamente al espacio. Con 'Cities at night', también la astronomía está de enhorabuena, porque contribuirá a un mejor avistamiento de la bóveda celeste.

