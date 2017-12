Comer por la cara

La próxima vez que tengas que comer solo (y sin tele), por ejemplo, de túper en la oficina, o en casa si estás soltero y sin compromiso, prueba a hacerlo delante de un espejo que refleje tu imagen o de una fotografía tuya. Y luego valora si has comido más y mejor de lo habitual.

El conocido fenómeno denominado 'facilitación social del comer' (social facilitation of eating) refiere que la gente disfruta más, y por consiguiente también come más, cuando lo hace acompañada, que cuando come sola.

Vinculado a lo anterior, hace escasos meses, investigadores de la universidad japonesa de Nagoya publicaron los resultados de un estudio experimental en el que constataban que comer delante un espejo o de tu propio retrato consigue que la gente que come sola ingiera una mayor cantidad de alimento. Una investigación que se entiende en el marco de la realidad demográfica nipona, con un importante colectivo de personas mayores que viven y comen solas y en riesgo de inapetencia. Por ello, en una primera fase, el estudio se efectuó con voluntarios mayores. Pero posteriormente se extendió a voluntarios jóvenes, comprobándose que también demostraban el mismo 'estimulante' efecto.