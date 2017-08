Neuronas sin cobertura

En el primer caso debes hacerlo con el móvil sobre el escritorio.

En el segundo, tras haberlo guardado en un bolsillo, bolso o similar.

Y en el tercero, tras haber dejado a buen recaudo tu teléfono en otra estancia.

Comprueba en qué caso te ha costado/te has demorado más en resolver el problema. Y, en la medida de lo posible, cronometra el tiempo invertido en cada reto y consígnalo junto al número de grupos de WhatsApp a los que estás apuntado.

¿Y todo esto para qué? Te preguntarás. He aquí la explicación: un estudio recientemente dado a conocer, efectuado por investigadores de la universidad de Texas y publicado en el “Journal of the Association for Consumer Research” ha constatado, mediante un par de experimentos equivalentes al aquí propuesto, que la mera presencia del teléfono móvil en nuestro entorno más inmediato afecta negativamente a nuestra capacidad intelectual, dado que, de forma inconsciente, parte de nuestra atención y concentración se desvía hacia el dispositivo. Tanto más cuánto más evidente o notoria es la presencia del aparato (sobre la mesa > en el bolsillo >>>> en otra estancia). Y ello, independientemente de que hayamos silenciado incluso apagado el móvil antes de afrontar el reto.

Además, este (d)efecto es más acusado en los individuos más dependientes del móvil. Dependencia que en nuestro 'Experimenten' hemos previsto estimar a través del número de grupos de Whatsapp a los que estás apuntado*.

(*A tenor de un estudio tan rápido como informal efectuado entre compañeros de trabajo, la media es de 4 grupos, por lo que podemos considerar que por encima de este valor comienzas a ser demasiado dependiente y por debajo eres poco dependiente).

Así pues, debería haberte costado más resolver el primer problema que el segundo; y éste más que el tercero. Y este retardo debería ser más notable si eres un “adicto/dependiente” al móvil. ¿Es tu caso? ¿Confirmas los resultados del estudio o, por el contrario los refutas y con ello invitas a ponerlo en cuarentena? Comparte tus resultados, concusiones e impresiones… aunque sea a través de tu smartphone.