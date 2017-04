Emoción y multitudes en el 400 aniversario del Santo Entierro

El gran acto de la Semana Santa zaragozana no está defraudando. Ni mucho menos. El Santo Entierro , que celebra en este 2017 su 400 aniversario, ha comenzado puntual, solemne y cargado de emoción. La emoción que han transmitido los miles de cofrades que recorren juntos, como es tradición, las calles del centro de Zaragoza. Considerada la procesión más multitudinaria de España , con representantes de las 25 cofradías de la ciuda d, la 'procesión de procesiones' ha arrancado, fiel a su tradición, en las puertas de San Cayetano.

Uno a uno, comienzan a desfilar los cofrades y las cofradías. En algunos casos acompañados de bombos, tambores o timbales. En otros, de carraclas, matracas y cornetas. En algunos, como no podía ser de otra forma, es el silencio el que acompaña a los pasos. Tras el estandarte de la Hermandad de la Sangre de Cristo, organizadora del acto, empiezan a sucederse las tallas con las que se narran todos los misterios del viacrucis. Este año, con la incorporación de la cofradía del Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro, y San Lamberto, son 42 los pasos que procesionan. La estampa es solemne y la tarde, soleada y radiante, acompaña a disfrutar del momento. Los niños, los padres y los abuelos comparten procesión.

El itinerario, circular (con inicio y regreso a San Cayetano), recorre casi 4 kilómetros, con el público acompañando a los pasos y a los cofrades en cada calle o plaza. Se estima (es difícil de calcular) que 150.000 personas arropan a los cofrades, siempre con máximo respeto a una tradición centenaria.

Zaragozanos, aragoneses y, por supuesto, numerosos turistas nacionales e internacionales se han acercado a vivir de cerca uno de los eventos más multitudinarios del año. “Hay más gente que en Nueva York”, le decía Eduardo a su mujer. “¡Y es mucho más bonito!”, le respondía ella. Esta pareja de colombianos, que lleva desde el jueves en Zaragoza recién llegados desde la Gran Manzana, es solo uno de los muchos ejemplos de la multiculturalidad que se puede apreciar en las calles.

El sol ha ido cayendo, pero el tiempo sigue siendo inmejorable y, aunque las horas pasan, poco se mueven y, como himnotizados, por el sonido interminable de la rítmica percusión, los espectadores del Santo Entierro han visto pasar pasar, cruces, estandartes, cofradías, hermandades y pasos.

La procesión avanza firme y según los tiempos marcados. Como es tradición, el Santo Cristo de la Cama será el último de los pasos en regresar a San Cayetano, ya bien entrada la noche.