Denuncian que el sistema de salud no atiende a las necesidades de los dependientes

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, ha pedido en el Congreso la reorganización del Sistema Nacional de Salud que, a su juicio, no es el adecuado para dar atención a las personas dependientes, un colectivo que ha aumentado en los últimos años y que ya supone el 21 por ciento de los mayores de 65 años.

López Trigo, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, ha explicado que, actualmente, un 18,7 por ciento de la población española es lo que se considera "mayor", es decir, supera los 65 años y ha apuntado que este porcentaje subirá hasta el 35 por ciento en 2066 si la situación se mantiene como hasta ahora.

"Ya no hay pirámide de población, ahora hay un ensanchamiento en las edades medias y finales y un detrimento de las edades más jóvenes", ha apuntado el experto, a quien le preocupa que este nuevo perfil de la sociedad del país no esté reflejado en los perfiles sanitarios del sistema público de salud y, por tanto, que no recoja las "necesidades" actuales que se reclaman.