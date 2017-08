¿Pueden borrarse los recuerdos de miedo?

Investigadores de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, han ideado un método para eliminar selectivamente los recuerdos de miedo en particular, debilitando las conexiones entre las células nerviosas (neuronas) involucradas en la formación de estos recuerdos.

Una visión, sonido u olfato que hemos detectado no puede desencadenar más tarde el miedo, pero si el estímulo se asocia con un evento traumático, como un accidente automovilístico, entonces se forma un recuerdo del miedo y las respuestas temibles son activadas por el estímulo.

Para sobrevivir en un ambiente dinámico, los animales desarrollan respuestas de miedo a situaciones peligrosas. Pero no todos los recuerdos de miedo, como los del trastorno de estrés postraumático (TEPT), son beneficiosos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, mientras que una respuesta extremadamente temible a la vista de un helicóptero no es útil para un veterano de guerra, una reacción rápida al sonido de un disparo sigue siendo necesaria. Por el contrario, para los supervivientes de accidentes de coche, no sería beneficioso para ellos revivir el trauma cada vez que se sientan en un coche.