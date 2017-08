Pedro Cavadas: "La Medicina es mucho más seria que tu vanidad"

El cirujano valenciano Pedro Cavadas considera que la Medicina "es mucho más seria que tu vanidad y tus ganas de que hablen de ti", aunque reconoce que los que practican esta especialidad médica tienen una fama "bien merecida y ganada" de ser "vanidosos".

"La Medicina no tiene nada que ver con ser el primero en algo, sino con solucionar el problema de un paciente", afirma en una entrevista el responsable del primer trasplante completo de cara en España o del primer trasplante en el mundo de ambas manos a la altura de los antebrazos a una mujer.

A juicio de Cavadas (Valencia, 1965), es "completamente imposible" atender bien a un paciente que te pide que "gestiones sus últimos meses de vida" si no "empatizas con él, si no te pones en su piel, porque si no puedes llevar a ese paciente, no le puedes ofrecer nada".