Retratos para reivindicar la lactancia y dar las gracias a las mamás que dan el pecho

"Cuando nació mi hijo Mateo y le empecé a dar el pecho tuve muchos problemas. Necesité mucho apoyo por parte de asociaciones de lactancia, como Vía Láctea, y por parte de una amiga y compañera de profesión", relata Barceló.

A raíz de su maternidad, tanto ella como su compañera y amiga Ana Pardos, también madre de dos hijos, se han lanzado este año a organizar un evento conmemorativo en el Parque Grande de Zaragoza para reivindicar la lactancia y "dar las gracias a las mamás" que dan el pecho y se apoyan unas a otras en esas primeras semanas que no siempre son fáciles para todas. "Queremos agradecerles a las que han buscado apoyo o han superado las dificultades para disfrutar ahora de su lactancia. Aunque parezca que todas decimos lo mismo, es una experiencia que te une mucho a tus hijos, que es muy demandante por parte de la madre y que quieras que no, el pasar por esto, es una prueba más de superación y de amor que te une a ellos", confiesa.

Este miércoles, con motivo de la Semana Europea de la Lactancia, Pilar y Ana fotografiarán a cada mamá que acuda con su bebé al Parque Grande José Antonio Labordeta, en los jardines cercanos a la estatua de El Batallador. El único requisito es asistir al evento y facilitar a las organizadoras un e-mail para que la que acuda se lleve consigo una fotografía de recuerdo.

En el plano profesional, Barceló lleva desde que fue madre y volvió a España sacando adelante este proyecto que hace feliz a otras madres. "Sentimos que teníamos que retratar a nuestros niños, pero no de la manera típica (recién nacidos o desnuditos en una cesta) sino de una forma más natural". En Zaragoza, según relata, no existía como en Madrid o Barcelona este servicio que decidieron brindar de una forma distinta.

"Cuando he hablado con otras personas o amigas mamás me dicen que les hubiese gustado tener algo así, pero que no encontraron ningún fotógrafo que lo hiciese. Yo siempre digo que para mí lo importante no es tanto fotografiar al bebé, sino sobre todo que la mamá esté tranquila", subraya.

Por la propia experiencia de su pequeño Mateo, sabe que ir a un estudio supone en ocasiones que el niño se eche a llorar, que tarde tres horas en comer o que la madre tenga que desplazarse con los puntos hasta el lugar indicado. "Yo me veía incapaz de hacer eso y esa incapacidad de organizarme sumada a la necesidad de estar tranquila en todo momento dio lugar a este proyecto", recuerda.

Empezó con pequeñas sesiones autobiográficas que iba enseñando después a sus amigas "para presumir de niño", dice entre risas. Y así, al enseñar aquellos trabajos, le surgieron otros. "Vamos a las casas de las mamás porque allí es donde ellas están más tranquilas, tienen todo lo que pueda necesitar el bebé a mano y les hacemos fotos de su vida cotidiana: con el bebé en brazos o dándole el pecho, mientras el papá lo baña o lo cambia... Son fotografías y escenas de la vida cotidiana", detalla. Y es que "lo más importante" para ellas es el hecho de que las madres no tengan que desplazarse ni llegar a un sitio con un horario fijo para poder tener un recuerdo de sus hijos.

